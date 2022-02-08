«Морейренсе» сыграет на своем поле с «Белененсешем» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 00:15 мск. «Морейренсе» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренсе»

«Морейренсе» в текущем сезоне борются за выживание. Предпоследнее 17 место в Примейре является в этом плане показательным.

Вот и минувший тур для команды получился неудачным. Поражение от «Браги» (2:0) получилось полностью логичным.

Коэффициенты матча Морейренсе — Белененсеш 1 1.95 X 3.45 2 4.00 Ставка

Трехматчевая серия без побед также не располагает к позитиву. Впрочем, шансы на спасение есть, ведь отставание от 15 места измеряется лишь двумя очками.

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С «Белененсешем» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Морейренсе» выиграл дважды при трех паритетах.

«Белененсеш»

Эта команда нынешний сезон просто-таки проваливает. «Белененсеш» находится на последнем 18 месте.

Причем отставание от спасительной 15 позиции составляет 6 очков. Да и с атакой у команды беда: 12 мячей в 20 матчах.

В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» вновь уступил. Причем дома аутсайдер был разгромлен «Спортингом» (1:4).

«Белененсеш» крайне нестабилен, да и серия из четырех матчей без побед давит психологически. Ко всему прочему, имеются заметные проблемы с обороной (37 пропущенных мячей).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Морейренсе» за 2.00, на ничью за 3.42, а на «Белененсеш» — за 3.92.

«Морейренсе» традиционно успешно играет с «Белененсешем».

«Белененсеш» имеет худшую в лиге результативность .

В матче примерно равных по классу соперников определяющим может стать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Морейренсе» с коэффициентом 2.00.