«Морейренсе»
«Морейренсе» в текущем сезоне борются за выживание. Предпоследнее 17 место в Примейре является в этом плане показательным.
Вот и минувший тур для команды получился неудачным. Поражение от «Браги» (2:0) получилось полностью логичным.
Коэффициенты матча Морейренсе — Белененсеш
Трехматчевая серия без побед также не располагает к позитиву. Впрочем, шансы на спасение есть, ведь отставание от 15 места измеряется лишь двумя очками.
С «Белененсешем» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Морейренсе» выиграл дважды при трех паритетах.
«Белененсеш»
Эта команда нынешний сезон просто-таки проваливает. «Белененсеш» находится на последнем 18 месте.
Причем отставание от спасительной 15 позиции составляет 6 очков. Да и с атакой у команды беда: 12 мячей в 20 матчах.
В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» вновь уступил. Причем дома аутсайдер был разгромлен «Спортингом» (1:4).
«Белененсеш» крайне нестабилен, да и серия из четырех матчей без побед давит психологически. Ко всему прочему, имеются заметные проблемы с обороной (37 пропущенных мячей).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Морейренсе» за 2.00, на ничью за 3.42, а на «Белененсеш» — за 3.92.
«Морейренсе» традиционно успешно играет с «Белененсешем».
«Белененсеш»
В матче примерно равных по классу соперников определяющим может стать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Морейренсе» с коэффициентом 2.00.