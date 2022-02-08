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    «Белененсеш» уступит в битве аутсайдеров

    «Морейренсе» — «Белененсеш». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примейра, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Белененсеш»
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    «Белененсеш»
    «Морейренсе» сыграет на своем поле с «Белененсешем» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 00:15 мск. «Морейренсе» — «Белененсеш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Февраля 2022 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 00:15 Белененсеш Белененсеш
  • Лиссабон
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    «Морейренсе»

    «Морейренсе» в текущем сезоне борются за выживание. Предпоследнее 17 место в Примейре является в этом плане показательным.

    Вот и минувший тур для команды получился неудачным. Поражение от «Браги» (2:0) получилось полностью логичным.

    Коэффициенты матча Морейренсе — Белененсеш

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
    •

    Трехматчевая серия без побед также не располагает к позитиву. Впрочем, шансы на спасение есть, ведь отставание от 15 места измеряется лишь двумя очками.

    Все прогнозы на футбол

    С «Белененсешем» команда традиционно играет довольно успешно. Из пяти последних матчей «Морейренсе» выиграл дважды при трех паритетах.

    «Белененсеш»

    Эта команда нынешний сезон просто-таки проваливает. «Белененсеш» находится на последнем 18 месте.

    Причем отставание от спасительной 15 позиции составляет 6 очков. Да и с атакой у команды беда: 12 мячей в 20 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» вновь уступил. Причем дома аутсайдер был разгромлен «Спортингом» (1:4).

    «Белененсеш» крайне нестабилен, да и серия из четырех матчей без побед давит психологически. Ко всему прочему, имеются заметные проблемы с обороной (37 пропущенных мячей).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Морейренсе» за 2.00, на ничью за 3.42, а на «Белененсеш» — за 3.92.

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    «Морейренсе» традиционно успешно играет с «Белененсешем».

    «Белененсеш» имеет худшую в лиге результативность.

    В матче примерно равных по классу соперников определяющим может стать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Морейренсе» с коэффициентом 2.00.

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    «Морейренсе» — «Белененсеш»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. «Белененсеш» уступит в битве аутсайдеров
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