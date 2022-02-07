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    Покончит ли «Бенфика» с неудачами?

    «Тондела» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 7 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тондела» — «Бенфика»
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    «Бенфика» проиграла два последних матча
    В матче 21 тура португальской Примейра-лиги «Тондела» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Встреча назначена на 7 февраля 22:00 по мск. «Тондела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 07 Февраля 2022 года
    Тондела
  • Тондела
    •  Тондела 22:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Тондела»

    «Тондела» находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 20 очков.

    Команда неплохо провела январь. В середине месяца ей удалось обыграть «Риу Аве» и выйти в следующий раунд Кубка Португалии.

    Коэффициенты матча Тондела — Бенфика

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    Кроме того, в чемпионате «Тондела» одержала победу над «Морейренсе» и «Портимоненсе», а также сыграла вничью с «Боавиштой» и «Санта-Кларой».

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    Поражением завершилась лишь домашняя встреча с «Визелой» (2:3).

    «Бенфика»

    «Бенфика» с 44 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав от первого «Порту», а второму «Спортингу» проигрывает шесть пунктов.

    29 января «Орлы» проиграли в финале Кубка лиги «Спортингу», а перед этим не уступали на протяжении четырех игр с учетом всех турниров, поровну поделив в этом отрезке ничьи и виктории.

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    • Непосредственно в чемпионате страны лиссабонцы в этот период провели три встречи, выиграв две из них по 2:0 и расписав мировую на своей территории с аутсайдером «Морейренси» 1:1.

    После неудачного финала Кубка Лиги коллектив потерпел еще одно поражение с аналогичным счетом 1:2 от «Жил Висенте» в чемпионате страны.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.

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    «Тондела» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.02.2022. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Бенфика» с неудачами?
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