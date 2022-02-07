В матче 21 тура португальской Примейра-лиги «Тондела» на своем поле сыграет с «Бенфикой». Встреча назначена на 7 февраля 22:00 по мск. «Тондела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тондела»

«Тондела» находится на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 20 очков.

Команда неплохо провела январь. В середине месяца ей удалось обыграть «Риу Аве» и выйти в следующий раунд Кубка Португалии.

Коэффициенты матча Тондела — Бенфика 1 8.50 X 5.20 2 1.35 Ставка

Кроме того, в чемпионате «Тондела» одержала победу над «Морейренсе» и «Портимоненсе», а также сыграла вничью с «Боавиштой» и «Санта-Кларой».

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Поражением завершилась лишь домашняя встреча с «Визелой» (2:3).

«Бенфика»

«Бенфика» с 44 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице, безнадежно отстав от первого «Порту», а второму «Спортингу» проигрывает шесть пунктов.

29 января «Орлы» проиграли в финале Кубка лиги «Спортингу», а перед этим не уступали на протяжении четырех игр с учетом всех турниров, поровну поделив в этом отрезке ничьи и виктории.

Непосредственно в чемпионате страны лиссабонцы в этот период провели три встречи, выиграв две из них по 2:0 и расписав мировую на своей территории с аутсайдером «Морейренси» 1:1.

После неудачного финала Кубка Лиги коллектив потерпел еще одно поражение с аналогичным счетом 1:2 от «Жил Висенте» в чемпионате страны.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех хозяев поля оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30.