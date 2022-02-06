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    Прервет ли «Вольфсбург» сразу две серии?

    «Вольфсбург» — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Германии, 6 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Гройтер Фюрт»
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    «Вольфсбург» не выигрывает три месяца в официальных матчах
    «Вольфсбург» на своём поле сыграет против «Гройтер Фюрта» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 6 февраля, начало — 19:30 (мск). «Вольфсбург» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Февраля 2022 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 19:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
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    «Вольфсбург»

    «Бело-зеленые» продолжают падение по турнирной таблице и на данный момент они занимают 15 место. У них 21 балл в 20 поединках чемпионата Германии, 11 из которых закончились неудачей.

    «Вольфсбург» проиграл семь последних матчей в Бундеслиге из восьми. Весь декабрь, часть ноября и январь для команды выдалось безуспешным.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Гройтер Фюрт

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
    •

    Год она закрыла поражением от «Кельна» со счетом 2:3 и «Баварии» (0:4). 9 января «Волки» минимально проиграли на выезде «Бохуму» (0:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В позапрошлом туре коллектив прервал серию неудач, но лишь ничьей с «Гертой» (0:0) дома, после чего вновь уступил — «Лейпцигу» (0:2).

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас остается мало сомнений в том, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона.

    Команда набрала всего 10 очков и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 11 очков.

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    • Правда последние четыре тура подряд «Гройтер Фюрт» не проигрывал. Три встречи завершились ничейным результатами — «Аугсбург» (0:0), «Штутгарт» (0:0) и «Арминия» (2:2).

    В последнем поединке чемпионата Германии клуб даже выиграл, оставив не у дел «Майнц» (2:1) на своем поле.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Вольфсбург» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 06.02.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Вольфсбург» сразу две серии?
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