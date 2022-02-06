«Вольфсбург» на своём поле сыграет против «Гройтер Фюрта» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 6 февраля, начало — 19:30 (мск). «Вольфсбург» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Бело-зеленые» продолжают падение по турнирной таблице и на данный момент они занимают 15 место. У них 21 балл в 20 поединках чемпионата Германии, 11 из которых закончились неудачей.

«Вольфсбург» проиграл семь последних матчей в Бундеслиге из восьми. Весь декабрь, часть ноября и январь для команды выдалось безуспешным.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Гройтер Фюрт 1 1.55 X 4.00 2 6.20 Ставка

Год она закрыла поражением от «Кельна» со счетом 2:3 и «Баварии» (0:4). 9 января «Волки» минимально проиграли на выезде «Бохуму» (0:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В позапрошлом туре коллектив прервал серию неудач, но лишь ничьей с «Гертой» (0:0) дома, после чего вновь уступил — «Лейпцигу» (0:2).

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас остается мало сомнений в том, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона.

Команда набрала всего 10 очков и не может навязать борьбу более сильным соперниками. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, составляет 11 очков.

Правда последние четыре тура подряд «Гройтер Фюрт» не проигрывал. Три встречи завершились ничейным результатами — «Аугсбург» (0:0), «Штутгарт» (0:0) и «Арминия» (2:2).

В последнем поединке чемпионата Германии клуб даже выиграл, оставив не у дел «Майнц» (2:1) на своем поле.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.