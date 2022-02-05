ПСВ
ПСВ в нынешнем сезоне традиционно сражается за чемпионство. И еще перед прошлым туром эйндховенцы лидировали.
Однако домашнее поражение от «Аякса» (1:2) в последнем матче чемпионата лишил команду первого места, и теперь она на два очка отстает от амстердамцев.
Коэффициенты матча ПСВ — АЗ Алкмар
До этой неудачи коллектив, который находится на второй позиции, отметился победной серией из шести матчей кряду.
Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Фейеноорда» составляет четыре очка.
АЗ
«АЗ Алкмар» в нынешнем сезоне не слишком убедителен. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая скромное, как для себя, 5-е место.
Правда, в последнее время команда здорово прибавила. 10 (!) побед подряд перед прошлым туром — блестящий крейсерский ход!
К слову, в позапрошлом туре алкмарцы на выезде одолели «Твенте» (1:2). Победный мяч в той встрече в активе Вангелиса Павлидиса.
Тем не менее, в последней игре эта серия прекратилась, и все же, коллектив не потерпел поражение, сыграв вничью с «Камбуром» (0:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.