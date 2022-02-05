ПСВ сыграет на своем поле с АЗ в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 22:00 мск. ПСВ — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ в нынешнем сезоне традиционно сражается за чемпионство. И еще перед прошлым туром эйндховенцы лидировали.

Однако домашнее поражение от «Аякса» (1:2) в последнем матче чемпионата лишил команду первого места, и теперь она на два очка отстает от амстердамцев.

Коэффициенты матча ПСВ — АЗ Алкмар 1 1.62 X 4.20 2 5.10 Ставка

До этой неудачи коллектив, который находится на второй позиции, отметился победной серией из шести матчей кряду.

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Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Фейеноорда» составляет четыре очка.

АЗ

«АЗ Алкмар» в нынешнем сезоне не слишком убедителен. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая скромное, как для себя, 5-е место.

Правда, в последнее время команда здорово прибавила. 10 (!) побед подряд перед прошлым туром — блестящий крейсерский ход!

К слову, в позапрошлом туре алкмарцы на выезде одолели «Твенте» (1:2). Победный мяч в той встрече в активе Вангелиса Павлидиса.

Тем не менее, в последней игре эта серия прекратилась, и все же, коллектив не потерпел поражение, сыграв вничью с «Камбуром» (0:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.