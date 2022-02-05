Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бессмертных с медалью ЧМ-2019Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады Стадион «Птичье гнедо», ПекинШоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире Играх-2022
  • 09:30
    • Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022
  • 08:34
    • На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки
  • 08:03
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ-2022
  • 06:50
    • Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ-2022
  • 05:48
    • В сборной России по хоккею не выявлено игроков с коронавирусом
    Все новости спорта

    Исправится ли ПСВ за поражение от «Аякса»?

    ПСВ — АЗ. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Эредивизия, 5 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз и ставки на ПСВ — АЗ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПСВ потерял лидерство в прошлом туре
    ПСВ сыграет на своем поле с АЗ в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 22:00 мск. ПСВ — АЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 05 Февраля 2022 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 22:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •

    ПСВ

    ПСВ в нынешнем сезоне традиционно сражается за чемпионство. И еще перед прошлым туром эйндховенцы лидировали.

    Однако домашнее поражение от «Аякса» (1:2) в последнем матче чемпионата лишил команду первого места, и теперь она на два очка отстает от амстердамцев.

    Коэффициенты матча ПСВ — АЗ Алкмар

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    До этой неудачи коллектив, который находится на второй позиции, отметился победной серией из шести матчей кряду.

    Все прогнозы на футбол

    Отрыв от ближайшего преследователя в лице «Фейеноорда» составляет четыре очка.

    АЗ

    «АЗ Алкмар» в нынешнем сезоне не слишком убедителен. Причем как в плане игры, так и в плане результата, занимая скромное, как для себя, 5-е место.

    Правда, в последнее время команда здорово прибавила. 10 (!) побед подряд перед прошлым туром — блестящий крейсерский ход!

  • Топ-7 зимних трансферов 2022 года
  • Кто провел лучшие сделки?
  • 02/02/2022

    • К слову, в позапрошлом туре алкмарцы на выезде одолели «Твенте» (1:2). Победный мяч в той встрече в активе Вангелиса Павлидиса.

    Тем не менее, в последней игре эта серия прекратилась, и все же, коллектив не потерпел поражение, сыграв вничью с «Камбуром» (0:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Коньяспор — Гиресунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бирмингем — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Ибица
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эльче — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кельн — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСВ — АЗ: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Исправится ли ПСВ за поражение от «Аякса»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры