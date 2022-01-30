В воскресенье, 30 января, в 25-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Кортрейк» в родных стенах примет «Брюгге». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Кортрейк» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кортрейк»

«Кортрейк» с 34 набранными баллами в турнирной таблице бельгийского чемпионата идет на восьмой строчке, опережая ближайшего преследователя на очко, но сыграв на матч больше.

При этом нужно отметить, что клуб в последнее время неуступчив, и в прошлых 12 матчах потерпел только одно поражение, уступив в родных стенах «Серкль Брюгге» 0:2 еще в начале декабря.

После этого «красно-белые» одержали три победы подряд, а последующие три поединка неизменно завершали вничью. В прошлом туре они поделили очки с «Шарлеруа» на выезде, сыграв 1:1.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Кортрейк» в этом сезоне выступает весьма неплохо, проиграв только дважды за десять игр, четыре раза он еще побеждал и столько же встреч свел вничью.

«Брюгге»

«Брюгге» на текущий момент в чемпионате идет на второй позиции, имея на своем счету 45 очков. Отставание же от лидера достаточно большое, а преследователи отстают совсем незначительно.

В пяти предыдущих встречах первенства «сине-черные» смогли добиться всего одной виктории, одолев дома «Сент-Трюйден» со счетом 2:0. Также в этом отрезке они проиграли на выезде «Серкль Брюгге» 0:2.

Остальные же три игры в этом периоде коллектив свел вничью. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с лидирующим «Юнионом» 0:0, а ранее «Брюгге» в гостях поделил очки со «Стандардом» 2:2.

За 12 выездных встреч текущей компании коллектив победил в половине из них, еще по три раза он уступал и расписывал ничьи.

За последние 11 игр чемпионата «Кортрейк» выиграл у «Брюгге» только раз, еще один поединок закончился мировым исходом и девять раз сильнее были «сине-черные».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кортрейка» предлагают — 1.65.

На викторию «Брюгге» дают — 4.69, ничья оценена — в 4.14.

В данном поединке фаворитом считается «Брюгге», но «Кортрейк» на последнем отрезке чемпионата уступает редко, и легко победу гостям наверняка не отдаст. Так что рекомендуем ставить на хозяев с форой +1.