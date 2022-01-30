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    «Кортрейк» даст настоящий бой «Брюгге»

    «Кортрейк» — «Брюгге». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат Бельгии, 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кортрейк» — «Брюгге»
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    «Кортрейк»
    В воскресенье, 30 января, в 25-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Кортрейк» в родных стенах примет «Брюгге». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Кортрейк» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 30 Января 2022 года
    Кортрейк
  • Бельгия. Про Лига
    •  Кортрейк 23:00 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Кортрейк»

    «Кортрейк» с 34 набранными баллами в турнирной таблице бельгийского чемпионата идет на восьмой строчке, опережая ближайшего преследователя на очко, но сыграв на матч больше.

    При этом нужно отметить, что клуб в последнее время неуступчив, и в прошлых 12 матчах потерпел только одно поражение, уступив в родных стенах «Серкль Брюгге» 0:2 еще в начале декабря.

    После этого «красно-белые» одержали три победы подряд, а последующие три поединка неизменно завершали вничью. В прошлом туре они поделили очки с «Шарлеруа» на выезде, сыграв 1:1.

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    На своей территории «Кортрейк» в этом сезоне выступает весьма неплохо, проиграв только дважды за десять игр, четыре раза он еще побеждал и столько же встреч свел вничью.

    «Брюгге»

    «Брюгге» на текущий момент в чемпионате идет на второй позиции, имея на своем счету 45 очков. Отставание же от лидера достаточно большое, а преследователи отстают совсем незначительно.

    В пяти предыдущих встречах первенства «сине-черные» смогли добиться всего одной виктории, одолев дома «Сент-Трюйден» со счетом 2:0. Также в этом отрезке они проиграли на выезде «Серкль Брюгге» 0:2.

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    • Остальные же три игры в этом периоде коллектив свел вничью. В прошлом туре состоялась домашняя мировая с лидирующим «Юнионом» 0:0, а ранее «Брюгге» в гостях поделил очки со «Стандардом» 2:2.

    За 12 выездных встреч текущей компании коллектив победил в половине из них, еще по три раза он уступал и расписывал ничьи.

    За последние 11 игр чемпионата «Кортрейк» выиграл у «Брюгге» только раз, еще один поединок закончился мировым исходом и девять раз сильнее были «сине-черные».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кортрейка» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Брюгге» дают — 4.69, ничья оценена — в 4.14.

    В данном поединке фаворитом считается «Брюгге», но «Кортрейк» на последнем отрезке чемпионата уступает редко, и легко победу гостям наверняка не отдаст. Так что рекомендуем ставить на хозяев с форой +1.

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    «Кортрейк» — «Брюгге»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на футбол. «Кортрейк» даст настоящий бой «Брюгге»
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