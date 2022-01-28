Сборная Бразилии сыграет на выезде с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 28 января, начало — в 00:00 мск. Эквадор — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Эквадор занимает третье место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

Эквадорцы оторвались на приличное расстояние от главных конкурентов. Команда Густаво Альфаро опережает на шесть очков Колумбию и Перу. Этого запаса вполне может хватить для выхода в финальную часть ЧМ.

В ноябре сборная Эквадора одержала важнейшие победы над Венесуэлой и Чили, при этом не пропустив ни одного мяча. А еще чуть раньше была ничья с Колумбией.

Эквадор одержал пять побед и потерпел только одно поражение в семи матчах текущей квалификации.

Бразилия

Бразилия тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 13-ти матчах 35 очков.

Бразильцы еще осенью гарантировали себе участие в финальной части ЧМ. Оставшиеся матчи уже не имеют для них никакого турнирного значения.

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Несмотря на это, главный тренер «селесао» Тите все равно собрал довольно внушительный состав на предстоящие матчи. Не хватает только Неймара, который восстанавливается после очередной травмы.

Сборная Бразилии ни разу не проигрывала в текущем отборе (11 побед и 2 ничьи).

Прогноз и ставка

На Эквадор в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу Бразилии — за 2.42.

Вряд ли у бразильцев будет зашкаливать мотивация в гостевом матче, который, по сути, не очень-то и нужен им. Очевидно, что это шанс для Эквадора как минимум не проиграть.

Ставка — победа Эквадора или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 1.98.

К слову, прошлым летом Эквадор сыграл вничью с Бразилией в матче Кубка Америки.