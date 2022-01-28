ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раньери не смог вытащить «Уотфорд» из зоны вылета«Уотфорд» зря назначал Раньери — ему пора на пенсию Сердар АзмунВ «Байер» с Шиком. Азмун может заблистать в Бундеслиге — если выиграет конкуренцию Тони Моубрей«Блэкберн» возрождается. Что изменилось в клубе, который вылетел из АПЛ десять лет назад?
  • 09:37
    • Драйзайтль обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ
  • 07:22
    • «МЮ» отдал Марсьяля «Севилье» в аренду
  • 22:31
    • Экс-наставник сборной Англии Ходжсон возглавил «Уотфорд»
    Все новости спорта

    Бразилия потеряет очки в Эквадоре?

    Эквадор — Бразилия. Прогноз (к. 1.98) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 28 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Бразилии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Эквадор — Бразилия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Бразилии ни разу не проигрывала в текущем отборе ЧМ-2022
    Сборная Бразилии сыграет на выезде с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 28 января, начало — в 00:00 мск. Эквадор — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эквадор

    Эквадор занимает третье место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка.

    Эквадорцы оторвались на приличное расстояние от главных конкурентов. Команда Густаво Альфаро опережает на шесть очков Колумбию и Перу. Этого запаса вполне может хватить для выхода в финальную часть ЧМ.

    В ноябре сборная Эквадора одержала важнейшие победы над Венесуэлой и Чили, при этом не пропустив ни одного мяча. А еще чуть раньше была ничья с Колумбией.

    Эквадор одержал пять побед и потерпел только одно поражение в семи матчах текущей квалификации.

    Бразилия

    Бразилия тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 13-ти матчах 35 очков.

    Бразильцы еще осенью гарантировали себе участие в финальной части ЧМ. Оставшиеся матчи уже не имеют для них никакого турнирного значения.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Несмотря на это, главный тренер «селесао» Тите все равно собрал довольно внушительный состав на предстоящие матчи. Не хватает только Неймара, который восстанавливается после очередной травмы.

    Сборная Бразилии ни разу не проигрывала в текущем отборе (11 побед и 2 ничьи).

    Прогноз и ставка

    На Эквадор в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу Бразилии — за 2.42.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Вряд ли у бразильцев будет зашкаливать мотивация в гостевом матче, который, по сути, не очень-то и нужен им. Очевидно, что это шанс для Эквадора как минимум не проиграть.

    Ставка — победа Эквадора или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 1.98.

    К слову, прошлым летом Эквадор сыграл вничью с Бразилией в матче Кубка Америки.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зюлте-Варегем — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эйпен — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.56
  • Прогноз на матч Анже — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мали — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.34
  • Прогноз на матч Мозервелл — Хиберниан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Данди Юнайтед — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хартс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Сент-Джонстон — Данди
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливингстон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эквадор — Бразилия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на футбол. Бразилия потеряет очки в Эквадоре?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры