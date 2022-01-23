ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лев КацманЛев Кацман: Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ? «Вашингтон» проиграл на льду «Бостона»НХЛ. «Флорида» разгромила «Эдмонтон», «Вашингтон» проиграл «Бостону» «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги
  • 21:26
    • Сборная России разгромила Словакию на старте ЧЕ по мини-футболу
  • 01:01
    • «Бетис» крупно выиграл у «Эспаньола» в Барселоне
  • 22:29
    • ЦСКА потерпел фиаско от «Милана» в матче Евролиги
  • 18:59
    • Карацев завершил выступление на Australian Open
    Все новости спорта

    «Реал» не должен испытать проблем в матче с «Эльче»

    «Реал» — «Эльче». Прогноз, ставки (к. 1.83) на футбол, Примера, 23 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Эльче Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    Матч 22 тура испанской Примеры между «Реалом» и «Эльче» состоится 23 января на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи в 18:15 мск. «Реал» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 23 Января 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:15 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
    •

    «Реал»

    «Сливочные» за 21 тур набрали 49 очков. Они являются лидерами Примеры с отрывом в 4 очка от «Севильи». Карло Анчелотти сумел найти подход к команде и теперь она является самой результативной в турнире (45) и очень мало пропускает (18).

    Если взять конкретно Примеру, то в начале января «Реал» проиграл второй раз в сезоне, уступив на выезде «Хетафе» 0:1. Эта неудача прервала достаточно серьезный беспроигрышный отрезок хозяев.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эльче

  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.80
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    После «Хетафе» «Реал» разгромил «Валенсию» 4:1 и доказал свое превосходство в Суперкубке Испании. «Галактикос» оставили позади «Барселону» (3:2 ДВ). В финале турнира столичный коллектив одолел «Атлетик» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют Даниэль Карвахаль (ковид), Мариано Диас (травма) и Марко Асенсио (травма).

    «Эльче»

    Гости немного поправили свое турнирное положение, поднявшись на пару строчке. Теперь они идут на 15 позиции, набрав 22 очка.

    «Зелено-полосатые» не проигрывают в турнире на протяжении 3 туров, имея ничью и две победы подряд. После нулевой ничьи с «Гранадой», «Эльче» обыграл «Эспаньол» (2:1) и «Вильярреал» (1:0).

  • Становление легенды. История единственного хет-трика Роналду в «Ман Юнайтед»
  • Возможно, ему снова удастся повторить это достижение
  • 20/01/2022

    • 20 января «Эльче» не смог пройти в четвертьфинал Кубка Испании, поскольку уступил «Реалу» 1:2. Все решилось в дополнительное время.

    Гости неудачно играют на выезде. У них 7 поражений в 11 гостевых выступлениях и всего две победы.

    Прогноз и ставка

    Победа «Реала» дается букмекерами с котировкой 1.15. На «Эльче» выставлена котировка 25.00. За 7.70 можно взять ничью.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Нет сомнений в том, что «Реал» на своем поле «Эльче» не отпустит. «Галактикос» сейчас в полном порядке. У них хорошо с реализацией и выиграли они 5 матчей подряд. У гостей нет шансов.

    Рекомендуем поставить на то, что «Реал» забьет больше двух голов. Серия результативных матчей и общий показатель забитых мячей в Примере должны сыграть свою роль. Ставку принимают с котировкой 1.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Вондроушова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пэр — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швентек — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рублев — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кырстя — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» — «Эльче»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Реал» не должен испытать проблем в матче с «Эльче»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры