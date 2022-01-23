Матч 22 тура испанской Примеры между «Реалом» и «Эльче» состоится 23 января на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи в 18:15 мск. «Реал» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Сливочные» за 21 тур набрали 49 очков. Они являются лидерами Примеры с отрывом в 4 очка от «Севильи». Карло Анчелотти сумел найти подход к команде и теперь она является самой результативной в турнире (45) и очень мало пропускает (18).

Если взять конкретно Примеру, то в начале января «Реал» проиграл второй раз в сезоне, уступив на выезде «Хетафе» 0:1. Эта неудача прервала достаточно серьезный беспроигрышный отрезок хозяев.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эльче 1 1.15 X 7.80 2 18.00 Ставка

После «Хетафе» «Реал» разгромил «Валенсию» 4:1 и доказал свое превосходство в Суперкубке Испании. «Галактикос» оставили позади «Барселону» (3:2 ДВ). В финале турнира столичный коллектив одолел «Атлетик» со счетом 2:0.

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Не сыграют Даниэль Карвахаль (ковид), Мариано Диас (травма) и Марко Асенсио (травма).

«Эльче»

Гости немного поправили свое турнирное положение, поднявшись на пару строчке. Теперь они идут на 15 позиции, набрав 22 очка.

«Зелено-полосатые» не проигрывают в турнире на протяжении 3 туров, имея ничью и две победы подряд. После нулевой ничьи с «Гранадой», «Эльче» обыграл «Эспаньол» (2:1) и «Вильярреал» (1:0).

20 января «Эльче» не смог пройти в четвертьфинал Кубка Испании, поскольку уступил «Реалу» 1:2. Все решилось в дополнительное время.

Гости неудачно играют на выезде. У них 7 поражений в 11 гостевых выступлениях и всего две победы.

Прогноз и ставка

Победа «Реала» дается букмекерами с котировкой 1.15. На «Эльче» выставлена котировка 25.00. За 7.70 можно взять ничью.

Нет сомнений в том, что «Реал» на своем поле «Эльче» не отпустит. «Галактикос» сейчас в полном порядке. У них хорошо с реализацией и выиграли они 5 матчей подряд. У гостей нет шансов.