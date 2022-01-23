«Реал»
«Сливочные» за 21 тур набрали 49 очков. Они являются лидерами Примеры с отрывом в 4 очка от «Севильи». Карло Анчелотти сумел найти подход к команде и теперь она является самой результативной в турнире (45) и очень мало пропускает (18).
Если взять конкретно Примеру, то в начале января «Реал» проиграл второй раз в сезоне, уступив на выезде «Хетафе» 0:1. Эта неудача прервала достаточно серьезный беспроигрышный отрезок хозяев.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Эльче
После «Хетафе» «Реал» разгромил «Валенсию» 4:1 и доказал свое превосходство в Суперкубке Испании. «Галактикос» оставили позади «Барселону» (3:2 ДВ). В финале турнира столичный коллектив одолел «Атлетик» со счетом 2:0.
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Не сыграют Даниэль Карвахаль (ковид), Мариано Диас (травма) и Марко Асенсио (травма).
«Эльче»
Гости немного поправили свое турнирное положение, поднявшись на пару строчке. Теперь они идут на 15 позиции, набрав 22 очка.
«Зелено-полосатые» не проигрывают в турнире на протяжении 3 туров, имея ничью и две победы подряд. После нулевой ничьи с «Гранадой», «Эльче» обыграл «Эспаньол» (2:1) и «Вильярреал» (1:0).
20 января «Эльче» не смог пройти в четвертьфинал Кубка Испании, поскольку уступил «Реалу» 1:2. Все решилось в дополнительное время.
Гости неудачно играют на выезде. У них 7 поражений в 11 гостевых выступлениях и всего две победы.
Прогноз и ставка
Победа «Реала» дается букмекерами с котировкой 1.15. На «Эльче» выставлена котировка 25.00. За 7.70 можно взять ничью.
Нет сомнений в том, что «Реал» на своем поле «Эльче» не отпустит. «Галактикос» сейчас в полном порядке. У них хорошо с реализацией и выиграли они 5 матчей подряд. У гостей нет шансов.