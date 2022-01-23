«Мехелен»
Команда выступает на своем привычном уровне. Седьмое место на данный момент — не самая плохая диспозиция.
Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь шесть очков. Впрочем, у «Мехелена» еще имеется матч в запасе.
К слову, свой последний поединок «Мехелен» выиграл. Дома еще в конце 2021 года команда расправилась с «Сереном» (2:0).
В Новом году коллектив провел только один поединок, который был товарищеским. В нем он потерпел разгром от немецкого «Веена Висбадена» (1:4).
«Андерлехт»
Брюссельцы сейчас находятся на подъеме, однако за чемпионский титул вряд ли поборется. «Андерлехт» находится на 4-м месте, отставая от третьего на четыре пункта.
Клуб отличается довольно сильной атакой. Брюссельцы в 22 матчах настреляли уже 51 мяч: больше только у внезапного лидера чемпионата «Юнион Сент-Жиллуа».
В прошлом туре коллектив Венсана Компани сыграл вничью с «Стандардом» (1:1). Этот результат прервал его серию из четырех побед кряду.
На сегодня команда не проигрывает 12 поединков кряду во всех турнирах. В девяти случаях она выиграла, а в трех — сыграла вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.