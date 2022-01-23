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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Андерлехта»?

    «Мехелен» — «Андерлехт». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Жюпилер Лига, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мехелен» — «Андерлехт»
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    Команда Компани идет на четвертом месте
    «Мехелен» сыграет на своем поле с «Андерлехтом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:30 мск. «Мехелен» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мехелен»

    Команда выступает на своем привычном уровне. Седьмое место на данный момент — не самая плохая диспозиция.

    Причем отставание даже от четвертой позиции составляет лишь шесть очков. Впрочем, у «Мехелена» еще имеется матч в запасе.

    К слову, свой последний поединок «Мехелен» выиграл. Дома еще в конце 2021 года команда расправилась с «Сереном» (2:0).

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    В Новом году коллектив провел только один поединок, который был товарищеским. В нем он потерпел разгром от немецкого «Веена Висбадена» (1:4).

    «Андерлехт»

    Брюссельцы сейчас находятся на подъеме, однако за чемпионский титул вряд ли поборется. «Андерлехт» находится на 4-м месте, отставая от третьего на четыре пункта.

    Клуб отличается довольно сильной атакой. Брюссельцы в 22 матчах настреляли уже 51 мяч: больше только у внезапного лидера чемпионата «Юнион Сент-Жиллуа».

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  • 19/01/2022

    • В прошлом туре коллектив Венсана Компани сыграл вничью с «Стандардом» (1:1). Этот результат прервал его серию из четырех побед кряду.

    На сегодня команда не проигрывает 12 поединков кряду во всех турнирах. В девяти случаях она выиграла, а в трех — сыграла вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,25.

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    «Мехелен» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли беспроигрышная серия «Андерлехта»?
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