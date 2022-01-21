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    «Карбайонцы» не проиграют на Канарах

    «Тенерифе» — «Овьедо». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Испании, 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Овьедо»
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    «Овьедо»
    В пятницу, 21 января, в рамках 24-го тура второго испанского дивизиона «Тенерифе» на своей арене «Элиодоре Родригес Лопес» примет «Овьедо». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 21 Января 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 23:00 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    «Тенерифе»

    У «Тенерифе» на счету находится 39 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертом месте, но второй строке уступает всего лишь четыре балла, а вот от лидера отстает на семь пунктов.

    Канарцы не особо удачно провели зимние поединки чемпионата, выиграв только раз за пять проведенных встреч. Данная виктория состоялась на выезде над «Сарагосой» 2:0 в середине декабря.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Овьедо

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    В четырех же других матчах островитяне дважды уступали и столько же раз играли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре на выезде с «Аморебьетой» — 1:1.

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    В родных стенах «Тенерифе» выступает не совсем уверенно. Коллектив выиграл шесть матчей, два раза он расписал мировые и трижды был поверженным.

    «Овьедо»

    На текущий момент «Овьедо» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 33 балла и отстает на четыре пункта от зоны плей-офф.

    «Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние девять встреч. Эта неудача произошла с ними в середине декабря, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 1:2.

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    • Также в этот период «синие» смогли добыть три виктории и пять раз делили очки со своими оппонентами. В своей последней проведенной игре они дома расписали мировую с «Эйбаром», сыграв 1:1.

    Вне родных стен «Овьедо» смог набрать только 12 баллов из 33. Две встречи команда выиграла, трижды была повержена и аж шесть поединков свела вничью.

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    Две последние очные игры эти клубы завершили вничью, а перед этим трижды верх брал «Овьедо». В первом круге они сыграли 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 2.09, победа «Овьедо» — 4.16, ничья — 3.04.

    «Овьедо» в последнем своем отрезке очень неуступчив, да и со своим предстоящим противником играет удачно. В общем, здесь прогнозируем непроигрыш гостей.

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    «Тенерифе» — «Овьедо»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на футбол. «Карбайонцы» не проиграют на Канарах
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