В пятницу, 21 января, в рамках 24-го тура второго испанского дивизиона «Тенерифе» на своей арене «Элиодоре Родригес Лопес» примет «Овьедо». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

У «Тенерифе» на счету находится 39 зачетных пунктов, с которыми он идет на четвертом месте, но второй строке уступает всего лишь четыре балла, а вот от лидера отстает на семь пунктов.

Канарцы не особо удачно провели зимние поединки чемпионата, выиграв только раз за пять проведенных встреч. Данная виктория состоялась на выезде над «Сарагосой» 2:0 в середине декабря.

Коэффициенты матча Тенерифе — Овьедо 1 2.10 X 3.10 2 3.90 Ставка

В четырех же других матчах островитяне дважды уступали и столько же раз играли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре на выезде с «Аморебьетой» — 1:1.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Тенерифе» выступает не совсем уверенно. Коллектив выиграл шесть матчей, два раза он расписал мировые и трижды был поверженным.

«Овьедо»

На текущий момент «Овьедо» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 33 балла и отстает на четыре пункта от зоны плей-офф.

«Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние девять встреч. Эта неудача произошла с ними в середине декабря, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 1:2.

Также в этот период «синие» смогли добыть три виктории и пять раз делили очки со своими оппонентами. В своей последней проведенной игре они дома расписали мировую с «Эйбаром», сыграв 1:1.

Вне родных стен «Овьедо» смог набрать только 12 баллов из 33. Две встречи команда выиграла, трижды была повержена и аж шесть поединков свела вничью.

Две последние очные игры эти клубы завершили вничью, а перед этим трижды верх брал «Овьедо». В первом круге они сыграли 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 2.09, победа «Овьедо» — 4.16, ничья — 3.04.

«Овьедо» в последнем своем отрезке очень неуступчив, да и со своим предстоящим противником играет удачно. В общем, здесь прогнозируем непроигрыш гостей.