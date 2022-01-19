19 января в Берлине на Олимпийском стадионе состоится дерби в рамках 1/8 финала Кубка Германии, где сыграют «Герта» и «Унион». Встреча начнется в 22:45 по мск. «Герта» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» в этом сезоне не особо удачна в чемпионате Германии. На текущий момент она идет на 13 позиции, обходя зону вылета всего лишь на четыре очка.

«Старая Дама»за последние пять встреч, все которые пришлись на Бундеслигу, одержала две виктории, оба раза дома, дважды проиграла и раз сыграла вничью — в прошлом туре на выезде с «Вольфсбургом» 0:0.

Коэффициенты матча Герта — Унион 1 2.70 X 3.25 2 2.70 Ставка

В этом розыгрыше Кубка страны коллективу повезло с жеребьевкой. Оба его соперника в текущем турнире представляли низшие дивизионы Германии.

Все прогнозы на футбол

Так сперва «Герта» одолела «Меппен» 1:0, а потом справилась и с «Пройссен Мюнстер» 3:1, оба раз играя на выезде.

«Унион»

«Унион» же в этом сезоне может замахнуться даже на Лигу чемпионов. На текущий момент он идет пятым, но четвертой строке уступает только по дополнительным показателям.

У «железных» только одно фиаско за последние семь встреч с учетом всех турниров. Еще в этот период они по три раза играли вничью и побеждали. Так одна из викторий была накануне дома над «Хоффенхаймом» — 2:1.

Команде также повезло с соперника на предыдущих стадиях Кубка страны. Оба коллектива представляли низы, и даже один из них выстоял в основное время.

За последние сезоны «Герта» на своем поле неизменно обыгрывала «Унион», причем оба раза уверенно — 3:1 и 4:0. На выезде же она уступила в двух из трех случаев.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Герты» — 2.65, победа «Униона» — 2.75, ничья — 3.35.

Проход: «Герты» — 1.91; «Униона» — 1.95.

В данном противостоянии прогнозируем проход хозяев, которые на своем поле удачно играют против «Унион», выиграв в двух предыдущих сезонах.