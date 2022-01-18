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    Сенегал быстро возьмет свое?

    Малави — Сенегал. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок африканских наций, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Малави — Сенегал
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    Садио Мане
    Малави сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 19:00 мск. Малави — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа B 18 Января 2022 года
    Малави
  • Лилонгве
    •  Малави 19:00 Сенегал Сенегал
  • Дакар
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    Малави

    Эта команда на Кубке африканских наций еще имеет шанс на выход в плей-офф. Малавийцам нужно выигрывать, но и ничьей, при определенных раскладах, может хватить.

    Впрочем, Малави смотрится не так уверенно, как идущие выше Сенегал и Гвинея. Пусть Габадиньо Мханго забил уже два мяча.

    Коэффициенты матча Малави — Сенегал

  • 1
  • 14.00
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.38
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре сборная Малави переиграла Зимбабве (2:1). Причем тот успех получился волевым.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи с Сенегалом для Малави проходят крайне неудачно. Оба очных поединка были проиграны, причем последний — еще полгода назад (2:1).

    Сенегал

    Сенегальцы — одни из фаворитов турнира. Вот только один забитый мяч в двух матчах — показатель проблем в атаке.

    И это притом, что в составе команды находится Садио Мане. Форвард «Ливерпуля» наверняка постарается улучшить голевую отдачу.

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    • Безусловно, сенегальцы намерены выиграть свою группу. С таким составом у Сенегала иной мотивации нет и быть не может.

    Кроме Мане в составе команды стоит отметить Булайе Диа. К слову, единственный мяч сенегальцы провели с пенальти, реализованным Мане в ворота аутсайдера Зимбабве.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.40, на ничью за 4.47, а на Малави — за 9.25.

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    Малави традиционно неудачно играет с сенегальцами.

    Сенегал обладает мощной линией атаки.

    Сенегал мотивирован выиграть свою группу, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    Малави — Сенегал: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Сенегал быстро возьмет свое?
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