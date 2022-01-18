Малави сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 января, начало — в 19:00 мск. Малави — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Малави

Эта команда на Кубке африканских наций еще имеет шанс на выход в плей-офф. Малавийцам нужно выигрывать, но и ничьей, при определенных раскладах, может хватить.

Впрочем, Малави смотрится не так уверенно, как идущие выше Сенегал и Гвинея. Пусть Габадиньо Мханго забил уже два мяча.

Коэффициенты матча Малави — Сенегал 1 14.00 X 3.95 2 1.38 Ставка

В предыдущем туре сборная Малави переиграла Зимбабве (2:1). Причем тот успех получился волевым.

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи с Сенегалом для Малави проходят крайне неудачно. Оба очных поединка были проиграны, причем последний — еще полгода назад (2:1).

Сенегал

Сенегальцы — одни из фаворитов турнира. Вот только один забитый мяч в двух матчах — показатель проблем в атаке.

И это притом, что в составе команды находится Садио Мане. Форвард «Ливерпуля» наверняка постарается улучшить голевую отдачу.

Безусловно, сенегальцы намерены выиграть свою группу. С таким составом у Сенегала иной мотивации нет и быть не может.

Кроме Мане в составе команды стоит отметить Булайе Диа. К слову, единственный мяч сенегальцы провели с пенальти, реализованным Мане в ворота аутсайдера Зимбабве.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.40, на ничью за 4.47, а на Малави — за 9.25.

Малави традиционно неудачно играет с сенегальцами.

Сенегал обладает мощной линией атаки .

Сенегал мотивирован выиграть свою группу, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.00.