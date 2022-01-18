Малави
Эта команда на Кубке африканских наций еще имеет шанс на выход в плей-офф. Малавийцам нужно выигрывать, но и ничьей, при определенных раскладах, может хватить.
Впрочем, Малави смотрится не так уверенно, как идущие выше Сенегал и Гвинея. Пусть Габадиньо Мханго забил уже два мяча.
Коэффициенты матча Малави — Сенегал
В предыдущем туре сборная Малави переиграла Зимбабве (2:1). Причем тот успех получился волевым.
Матчи с Сенегалом для Малави проходят крайне неудачно. Оба очных поединка были проиграны, причем последний — еще полгода назад (2:1).
Сенегал
Сенегальцы — одни из фаворитов турнира. Вот только один забитый мяч в двух матчах — показатель проблем в атаке.
И это притом, что в составе команды находится Садио Мане. Форвард «Ливерпуля» наверняка постарается улучшить голевую отдачу.
Безусловно, сенегальцы намерены выиграть свою группу. С таким составом у Сенегала иной мотивации нет и быть не может.
Кроме Мане в составе команды стоит отметить Булайе Диа. К слову, единственный мяч сенегальцы провели с пенальти, реализованным Мане в ворота аутсайдера Зимбабве.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Сенегал за 1.40, на ничью за 4.47, а на Малави — за 9.25.
Малави традиционно неудачно играет с сенегальцами.
Сенегал
Сенегал мотивирован выиграть свою группу, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Победа Сенегала в 1 тайме с коэффициентом 2.00.