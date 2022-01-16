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    «Эмполи» не проиграет. Голы будут

    «Венеция» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Италии, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Эмполи»
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    Андреа Пинамонти
    «Венеция» на своём поле сыграет против «Эмполи» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 16 января, начало — 17:00 (мск). «Венеция» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Венеция»

    «Венеция» находится на одну строчку выше от зоны вылета — 17-е место. За 20 туров чемпионата Италии они смогли набрать 17 очков. Команда имеет почти самую низку результативность, забито всего 18 голов, но пропускает довольно много — 37.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Венеция» редко радовала своих болельщиков и таким образом у них в активе: 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений.

    В Серии А «Венеция» проводит семиматчевую безвыиграшную серию. Последний раз им удалось обыграть «Болонью» (0:1) ещё в 13-м туре.

    Два тура назад «Венеция» встречалась с «Сампдорией», они обменялись голами, но сильнейшего не определили — 1:1. После этого команда потерпела два поражения от «Лацио» (1:3) и «Милана» (0:3).

    В этом матче на поле не выйдут Михаэль Свобода и Тайрон Эбейи.

    «Эмполи»

    «Эмполи» расположился в середине турнирной таблицы чемпионата Италии на 11-м месте. Команда за 21 тур набрала 28 очков, они демонстрируют хорошую результативность — 34 забитых, но и много пропускают — 42 гола.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Эмполи» показывает нестабильные результаты: 3 раза команда проиграла, 3 раза довольствовалась ничейными результатами и 4 раза праздновала победы.

    У «Эмполи» серия без побед длится уже 4 матча подряд в Серии А. Два раза они разошлись миром с «Специей» (1:1) и «Лацио» (3:3). И два раза терпели поражения, сначала от «Милана» (2:4), а в прошлом туре от «Сассуоло» (1:5).

    Команде не сможет помочь Маттиа Вити.

    Прогноз и ставка

    На победу «Венеции» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Эмполи» — за 2.58.

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    Прогноз — Обе команды в последнее время показывают не очень внушительные результаты, но «Эмполи» выглядит намного лучше. В матчах с фаворитами Серии А «Эмполи» забивал и показывал хороший футбол, поэтому с таким соперником как «Венеция» «Эмполи» точно не проиграет и проведёт очередной результативный поединок.

    Ставка — «Эмполи» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.75.

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    «Венеция» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Эмполи» не проиграет. Голы будут
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