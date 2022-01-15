«Бавария» сыграет на выезде против «Кельна» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 января, начало — в 17:30 мск. «Кёльн» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. Если сравнивать с прошлым сезоном, получается, что текущий чемпионат «козлы» проводят просто идеально.

После небольшой паузы команда Штеффена Баумгарта одержала гостевую победу над берлинской «Гертой» (3:1).

В конце прошлого года «Кельн» сначала выиграл у «Вольфсбурга», а потом забрал три очка у «Штутгарта».

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В девяти домашних матчах «Кельн» потерпел лишь одно поражение. В начале декабря «козлы» уступили на своем поле «Аугсбургу».

«Бавария»

«Бавария» тем временем по-прежнему находится на первой строчке, сейчас в ее активе 43 очка. Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет шесть очков.

На прошлой неделе «Бавария» сделала подарок своему главному конкуренту. Рекордмайстер неожиданно проиграл на своем поле менхенгладбахской «Борусссии» (1:2).

Команда Юлиана Нагельсманна быстро открыла счет, но еще до перерыва пропустила два мяча. Весь второй тайм действующий чемпион пытался хотя бы сравнять счет, но в итоге так и не реализовал ни одного момента.

«Бавария» одержала шесть побед в восьми гостевых матчах Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Кельн» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают 6.05, а победу «Баварии» — за 1.39.

У «Баварии», как правило, очень бодрая реакция на неудачные результаты. К тому же, на этот раз у гостей будет куда меньше кадровых проблем, чем перед игрой с Гладбахом, и этот момент тоже следует учитывать.

Ставка — победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Баварии» + общий тотал больше 3,5 за 2.22.

«Бавария» все-таки не очень внимательно играет в обороне, поэтому гол от «Кельна» не станет большим сюрпризом.