Коэффициенты на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас
«Брайтон»
«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.
Беспроигрышная серия команды Грэма Поттера составляет четыре матча. При этом в 11-ти предыдущих матчах она потерпела только два поражения. «Брайтон» в тонусе, это очевидно.
В первые дня января «Брайтон» одержал гостевую победу над «Эвертоном» со счетом 3:2. А вскоре после этого выиграла на выезде у «Вест Бромвича» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.
«Брайтон» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» набрал в 20-ти матчах 23 очка и находится на 11-й строчке.
На прошлой неделе лондонский клуб тоже вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв на выезде у «Миллуолла».
Новый год «Кристал Пэлас» начал с домашнего поражения от «Вест Хэма» (2:3). После первого тайма команда Патрика Виейра уступала со счетом 0:3, но в итоге смогла отыграть только два мяча.
В конце декабря «Кристал Пэлас» сначала потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма», а потом разгромил «Норвич».
«Кристал Пэлас» одержал только одну победу в девяти гостевых матчах чемпионата Англии.
Прогноз и ставка
На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Кристал Пэлас» за 3.94.
«Кристал Пэлас» можно назвать довольно непредсказуемой командой. Гости могут как разочаровать, так и приятно удивить.
Так что в данном случае лучше ограничиться ставкой на голы. «Брайтон» все-таки не так уж и часто выигрывает на своем поле. Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами, как это было в четырех из пяти последних матчей между ними. При этом «Брайтон» ни разу не выигрывал на данном отрезке.
Ставка — обе команды забьют за 1.98.