«Брайтон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

Беспроигрышная серия команды Грэма Поттера составляет четыре матча. При этом в 11-ти предыдущих матчах она потерпела только два поражения. «Брайтон» в тонусе, это очевидно.

В первые дня января «Брайтон» одержал гостевую победу над «Эвертоном» со счетом 3:2. А вскоре после этого выиграла на выезде у «Вест Бромвича» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

Все прогнозы на футбол

«Брайтон» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» набрал в 20-ти матчах 23 очка и находится на 11-й строчке.

На прошлой неделе лондонский клуб тоже вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв на выезде у «Миллуолла».

Новый год «Кристал Пэлас» начал с домашнего поражения от «Вест Хэма» (2:3). После первого тайма команда Патрика Виейра уступала со счетом 0:3, но в итоге смогла отыграть только два мяча.

В конце декабря «Кристал Пэлас» сначала потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма», а потом разгромил «Норвич».

«Кристал Пэлас» одержал только одну победу в девяти гостевых матчах чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Кристал Пэлас» за 3.94.

«Кристал Пэлас» можно назвать довольно непредсказуемой командой. Гости могут как разочаровать, так и приятно удивить.

Так что в данном случае лучше ограничиться ставкой на голы. «Брайтон» все-таки не так уж и часто выигрывает на своем поле. Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами, как это было в четырех из пяти последних матчей между ними. При этом «Брайтон» ни разу не выигрывал на данном отрезке.

Ставка — обе команды забьют за 1.98.