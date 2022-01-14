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    «Брайтон» и «Кристал Пэлас» снова обменяются голами?

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставки (к. 1.98) на футбол, АПЛ, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Кристал Пэлас»
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    «Брайтон» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.95
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков.

    Беспроигрышная серия команды Грэма Поттера составляет четыре матча. При этом в 11-ти предыдущих матчах она потерпела только два поражения. «Брайтон» в тонусе, это очевидно.

    В первые дня января «Брайтон» одержал гостевую победу над «Эвертоном» со счетом 3:2. А вскоре после этого выиграла на выезде у «Вест Бромвича» и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

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    «Брайтон» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» набрал в 20-ти матчах 23 очка и находится на 11-й строчке.

    На прошлой неделе лондонский клуб тоже вышел в следующий раунд Кубка Англии, выиграв на выезде у «Миллуолла».

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    • Новый год «Кристал Пэлас» начал с домашнего поражения от «Вест Хэма» (2:3). После первого тайма команда Патрика Виейра уступала со счетом 0:3, но в итоге смогла отыграть только два мяча.

    В конце декабря «Кристал Пэлас» сначала потерпел крупное поражение от «Тоттенхэма», а потом разгромил «Норвич».

    «Кристал Пэлас» одержал только одну победу в девяти гостевых матчах чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Кристал Пэлас» за 3.94.

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    «Кристал Пэлас» можно назвать довольно непредсказуемой командой. Гости могут как разочаровать, так и приятно удивить.

    Так что в данном случае лучше ограничиться ставкой на голы. «Брайтон» все-таки не так уж и часто выигрывает на своем поле. Скорее всего, соперники обменяются забитыми мячами, как это было в четырех из пяти последних матчей между ними. При этом «Брайтон» ни разу не выигрывал на данном отрезке.

    Ставка — обе команды забьют за 1.98.

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    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. «Брайтон» и «Кристал Пэлас» снова обменяются голами?
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