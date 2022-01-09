«Венеция» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 14:30 мск. «Венеция» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» предсказуемо бьется за выживание в Серии А. Правда, текущее 16 место — явно не лучший результат, да и отрыв от зоны вылета незначительный.

При этом оборона венецианцев частенько дает сбои. В 19 встречах она дала результативный сбой только 34 раза.

«Венеция» еще и крайне слабо атакует. Средняя результативность команды не дотягивается даже до гола за матч.

Все прогнозы на Серию А

В предыдущем своем поединке команда дома уступила «Лацио» (1:3). А вот последняя виктория в Серии А добыта еще полтора месяца назад.

«Милан»

После блестящего старта в чемпионате, «Милан» чуть сдал позиции. Команда занимает 2 место, пропустив вперед земляков из «Интера».

При неплохой атаке, оборону миланцев можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 23 пропущенных мяча в 20 матчах — явно многовато, как для претендента на Скудетто.

К слову, «россонери» выиграли два последних матча к ряду. Последняя виктория пришлась на матч с «Ромой» (3:1).

В первом круге «Милан» не оставил шансов новичку элиты (2:0). Так что и на сей раз миланцы наверняка активно сыграют в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.60, на ничью за 4.32, а на «Венецию» — за 5.85.

«Венеция» слишком много пропускает в свои ворота.

Сильная атака миланцев наверняка быстро покажет свои лучшие стороны .

«Милан» сейчас находится на подъеме, и наверняка не допустит потери очков в матче с новичком Серии А. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.