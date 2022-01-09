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    «Милан» оперативно разберется с «Венецией»?

    «Венеция» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Серия А, 9 января 2022 года

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    Оливье Жиру
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января, начало — в 14:30 мск. «Венеция» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2022 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 14:30 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Венеция — Милан

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Венеция»

    «Венеция» предсказуемо бьется за выживание в Серии А. Правда, текущее 16 место — явно не лучший результат, да и отрыв от зоны вылета незначительный.

    При этом оборона венецианцев частенько дает сбои. В 19 встречах она дала результативный сбой только 34 раза.

    «Венеция» еще и крайне слабо атакует. Средняя результативность команды не дотягивается даже до гола за матч.

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    В предыдущем своем поединке команда дома уступила «Лацио» (1:3). А вот последняя виктория в Серии А добыта еще полтора месяца назад.

    «Милан»

    После блестящего старта в чемпионате, «Милан» чуть сдал позиции. Команда занимает 2 место, пропустив вперед земляков из «Интера».

    При неплохой атаке, оборону миланцев можно считать самым проблемным звеном. Все-таки 23 пропущенных мяча в 20 матчах — явно многовато, как для претендента на Скудетто.

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    • К слову, «россонери» выиграли два последних матча к ряду. Последняя виктория пришлась на матч с «Ромой» (3:1).

    В первом круге «Милан» не оставил шансов новичку элиты (2:0). Так что и на сей раз миланцы наверняка активно сыграют в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.60, на ничью за 4.32, а на «Венецию» — за 5.85.

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    «Венеция» слишком много пропускает в свои ворота.

    Сильная атака миланцев наверняка быстро покажет свои лучшие стороны.

    «Милан» сейчас находится на подъеме, и наверняка не допустит потери очков в матче с новичком Серии А. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Венеция» — «Милан»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» оперативно разберется с «Венецией»?
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