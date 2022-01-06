ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сандро ШварцЛучший тренер РПЛ 2021 года. Харизматичный мотиватор, доморощенный рекордсмен и варяжский тандем Роберт ЛевандовскиЛучшие игроки-2021: Левандовски обставил Месси и Жоржиньо Екатерина КоневаЕкатерина Конева: «Не осуждаю тех, кто сменил гражданство. Это их право»
  • 23:32
    • Лукаку извинился за интервью: Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»
  • 22:16
    • Р. Ротенберг: Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона
  • 19:22
    • СКА разгромил «Куньлунь» в первом матче Ротенберга
  • 18:35
    • Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов занял 2-е место
  • 18:24
    • Спицов завоевал серебро в масс-старте в гору свободным стилем на «Тур де Ски»
  • 14:19
    • Российская лыжница Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Вернется ли «Сассуоло» к победам?

    «Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионат Италии, 6 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Дженоа Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Дженоа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сассуоло» идет на 13-м месте
    В четверг, 6 января, в 20-м туре Серии А «Сассуоло» сыграет против «Дженоа». Стартовый свисток к данной встрече прозвучит в 18:30 по мск. «Сассуоло» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 18:30 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •

    Коэффициенты на матч Сассуоло — Дженоа

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» занимает 13-е место в таблице Серии А после 19-ти туров, в которых набрал 24 очка.

    До прошлого тура беспроигрышная серия «Сассуоло» составила шесть матчей (две победы и четыре ничьи).

    И тут интересно, что команда Алессио Дионизи одержала победы над «Миланом» и «Лацио». Кроме того, на этом отрезке у нее были ничьи с «Наполи» и «Фиорентиной».

    Все прогнозы на Серию А

    Тем не менее, в заключительной игре минувшего года коллектив потерпел разгроми на своем поле «Болонье» (0:3).

    «Дженоа»

    Коллектив Андрея Шевченко пока не знает побед в Серии А. В таблице «Гриффоны» находятся на 18 месте с 11 баллами.

    Как бы там ни было, но «Дженоа» по крайней мере стала проявлять признаки жизни. Она забивала в двух из трех последних турах.

  • Трансферный дайджест. 28 декабря — 3 января
  • Усилится ли «Барселона» воспитанником «Реала», где продолжит карьеру бомбардир ПСЖ, переберется ли хавбек «Аталанты» в Геную и другие трансферные новости последних дней
  • 03/01/2022

    • Да и скидку на календарь можно сделать — поочередно были поражения от «Милана», «Ювентуса» и «Лацио». В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Аталантой» (0:0).

    За шесть матчей декабря хозяева выиграли лишь один раз. Они обыграли «Салернитану» в матче Кубка Италии (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Краинович — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лайович — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Барти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Картахена — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линарес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вальядолид — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сассуоло» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Сассуоло» к победам?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры