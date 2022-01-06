В четверг, 6 января, в 20-м туре Серии А «Сассуоло» сыграет против «Дженоа». Стартовый свисток к данной встрече прозвучит в 18:30 по мск. «Сассуоло» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает 13-е место в таблице Серии А после 19-ти туров, в которых набрал 24 очка.

До прошлого тура беспроигрышная серия «Сассуоло» составила шесть матчей (две победы и четыре ничьи).

И тут интересно, что команда Алессио Дионизи одержала победы над «Миланом» и «Лацио». Кроме того, на этом отрезке у нее были ничьи с «Наполи» и «Фиорентиной».

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Тем не менее, в заключительной игре минувшего года коллектив потерпел разгроми на своем поле «Болонье» (0:3).

«Дженоа»

Коллектив Андрея Шевченко пока не знает побед в Серии А. В таблице «Гриффоны» находятся на 18 месте с 11 баллами.

Как бы там ни было, но «Дженоа» по крайней мере стала проявлять признаки жизни. Она забивала в двух из трех последних турах.

Да и скидку на календарь можно сделать — поочередно были поражения от «Милана», «Ювентуса» и «Лацио». В прошлом туре клуб сыграл вничью с «Аталантой» (0:0).

За шесть матчей декабря хозяева выиграли лишь один раз. Они обыграли «Салернитану» в матче Кубка Италии (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — «Сассуоло» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.