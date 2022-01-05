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    В данной паре будет мини-сенсация

    «Вальядолид» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Бетис»
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    «Вальядолид»
    В рамках 1/16 финала Кубка Испании «Вальядолид» сразится с «Бетисом» в домашнем матче. Игра пройдет 5 января, начало — в 22:00 по мск. «Вальядолид» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» в данном розыгрыше Кубка Испании стартовал с 1/64 финала, где с большим трудом прошел четвертолиговый «Марчамало» 1:0, забив в самой концовки игры.

    В следующем раунде «фиолетово-белые» играли против «Лас-Пальмаса» дома, и победили со счетом 3:1, пропустив в данном поединке первыми.

    Это сезон «пусела» проводит в Сегунде, где после первого круга идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от второй строки на пять баллов при игре в запасе.

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    За последние шесть встреч «Вальядолид» смог победить в пяти из них, еще в одном матче он был повержен.

    «Бетис»

    «Бетис» также взял старт в кубковом розыгрыше с 1/64 финала, где легко прошел команду из четвертого дивизиона, разгромив ее в гостях со счетом 4:0.

    В 1/32 финала клуб из Севильи с приключениями выбил коллектив из пятой лиги. Основное время завершилось со счетом 2:2, но в овертайме «зелено-белые» забили дважды.

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    • В Примере «Бетис» выступает очень даже неплохо, находясь сейчас на третьей строке, правда, много проигрывает двум лидерам, а преследователи находятся совсем рядом.

    За последние девять игр с учетом всех турниров севильцы смогли победить в семи из них. Еще две встречи в этот период они проиграли.

    В Примере-2020/21 «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» 1:1, а в Севильи победу праздновали хозяева — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бетиса» — 2.35, победа «Вальядолида» — 3.25, ничья — 3.25.

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    Проход: «Бетиса» — 1.62; «Вальядолида» — 2.21.

    Хотя эти команды и представляют разные дивизионы, но предпочтение в данной паре трудно кому-либо отдать.

    Так что в данном противостоянии вполне можно ждать сенсации, в виде прохода в следующий раунд «Вальядолида», которому хорошим подспорьем будут служить родные стены.

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    «Вальядолид» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. В данной паре будет мини-сенсация
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