«Вальядолид»
«Вальядолид» в данном розыгрыше Кубка Испании стартовал с 1/64 финала, где с большим трудом прошел четвертолиговый «Марчамало» 1:0, забив в самой концовки игры.
В следующем раунде «фиолетово-белые» играли против «Лас-Пальмаса» дома, и победили со счетом 3:1, пропустив в данном поединке первыми.
Это сезон «пусела» проводит в Сегунде, где после первого круга идет на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от второй строки на пять баллов при игре в запасе.
За последние шесть встреч «Вальядолид» смог победить в пяти из них, еще в одном матче он был повержен.
«Бетис»
«Бетис» также взял старт в кубковом розыгрыше с 1/64 финала, где легко прошел команду из четвертого дивизиона, разгромив ее в гостях со счетом 4:0.
В 1/32 финала клуб из Севильи с приключениями выбил коллектив из пятой лиги. Основное время завершилось со счетом 2:2, но в овертайме «зелено-белые» забили дважды.
В Примере «Бетис» выступает очень даже неплохо, находясь сейчас на третьей строке, правда, много проигрывает двум лидерам, а преследователи находятся совсем рядом.
За последние девять игр с учетом всех турниров севильцы смогли победить в семи из них. Еще две встречи в этот период они проиграли.
В Примере-2020/21 «Вальядолид» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» 1:1, а в Севильи победу праздновали хозяева — 2:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бетиса» — 2.35, победа «Вальядолида» — 3.25, ничья — 3.25.
Проход: «Бетиса» — 1.62; «Вальядолида» — 2.21.
Хотя эти команды и представляют разные дивизионы, но предпочтение в данной паре трудно кому-либо отдать.
Так что в данном противостоянии вполне можно ждать сенсации, в виде прохода в следующий раунд «Вальядолида», которому хорошим подспорьем будут служить родные стены.