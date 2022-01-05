В среду, 5 января, в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Картахена» в родных стенах сразится с «Валенсией». Игра начнется в 18:00 по мск. «Картахена» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахена» — представитель второго испанского дивизиона (Сегунда). Там коллектив пытается зацепиться за зону плей-офф, отставая сейчас от нее всего на два пункта.

С учетом всех проведенных турниров «подводники» не проигрывают вот уже пять матчей подряд, трижды победив в данном отрезке при двух мировых исходах.

Всего же за последние два месяца коллектив уступил только в двух встречах из десяти проведенных. Также в этот период он трижды играл вничью и смог одержать пять викторий.

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В текущем кубковом соревновании «Картахена» преодолела уже два этапа, в обоих случаях на выезде переиграв коллектив из низших лиг — 2:1 и 2:0.

«Валенсия»

«Валенсия» выступает в элите испанского футбола, где сейчас идет на восьмом месте в турнирке, но от еврокубковой зоны отстает только на один балл.

В своей последней своей сыгранной встрече «летучие мыши» в рамках Примеры уступили на своем поле «Эспаньолу» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 9-матчевую беспроигрышную серию.

В этот удачный период левантийцы смогли победить в шести поединках а также три встречи они свели вничью. Только в этот период они в трех случаях смогли сохранить свои ворота на замке.

«Валенсия» также преодолела в этом Кубке Испании уже два раунда. Если на первом этапе она не знала проблем, то в 1/32 финала только в овертайме сломила сопротивление «Арентейро» (3:1 ОТ) из четвертой лиги.

Между собой эти клубы провели две игры, обе которые выиграли «летучие мыши» — 3:1 и 3:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Валенсии» — 2.12, победа «Картахены» — 3.80, ничья — 3.00.

Проход: «Валенсии» — 1.53; «Картахены» — 2.39.

Обе команды в своих лигах выступают довольно-таки результативно, да и между собой они пока играли только по верхам. В общем, здесь ждем тотал больше 2,5.