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    «Алькоркон» — «Малага». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, Чемпионат Испании, 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алькоркон» — «Малага»
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    «Малага»
    В рамках 22-го тура испанской Сегунды «Алькоркон» на своем поле сыграет против «Малаги». Поединок пройдет 3 января, начало — в 23:00 по мск. «Алькоркон» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Января 2022 года
    Алькоркон
  • Испания. Сегунда
    •  Алькоркон 23:00 Малага Малага
  • Малага
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    Коэффициенты на матч Алькоркон — Малага

  • 1
  • 2.55
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  • 2.95
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Алькоркон»

    «Алькоркон», который в прошлом сезоне только чудом избежал вылета, в этом наверняка понизится в классе. Первый круг он завершил на последней строке в 12 баллах отставания от безопасной позиции.

    «Гончары» за 21 проведенный матч смогли выиграть только в двух из них. Еще пять встреч они завершили мировыми результатами и аж 14 раз уходили с поля поверженными.

    Последний раз в рамках чемпионата «желтые» побеждали в первой половине октября, обыграв тогда дома 1:0 «Бургос». После этого они в семи играх уступали и пять раз сыграли вничью. Одна из них была в прошлом туре на выезде с «Уэской» — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Алькоркон» заработал семь баллов из 11, раз выиграв при четырех мировых и пяти фиаско, забили десять мячей, пропустили в два раза больше.

    «Малага»

    У «Малаги» в копилке находится 27 зачетных пунктов, с которыми она расположилась в середине турнирной таблицы Сегунды, но от зоны плей-офф отстает на шесть баллов.

    Семь встреч в текущем первенстве «анчоусы» выиграли и восемь раз они проиграли, а еще шесть поединков свели вничью. Забили за это время 20 голов, а пропустили на восемь мячей больше.

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    • К данной игре «медузы» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которая началась двумя подряд фиаско, потом была мировая с «Эйбаром» 2:2 на выезде, а в прошлом туре состоялось домашнее поражение от «Леганеса» 0:2.

    «Малага» на выезде играет ужасно, еще не выигрывая в этом чемпионате вдали от дома. Коллектив четыре раза сыграл вничью и шесть раз был повержен.

    «Малага» выиграла у «Алькоркона» в последних трех очных встречах Сегунды. Причем во все они были «сухими» с одинаковым счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Алькоркон» — «Малага»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алькоркона» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Малаги» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.04.

    В этом матче рискнем поставить на гостей, которые очень удачно играют против «гончаров», та и к тому же будут решительно настроены добыть первую гостевую викторию в сезоне.

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    «Алькоркон» — «Малага»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на футбол. Добудут ли «анчоусы» первую гостевую викторию?
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