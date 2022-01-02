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    Зацепятся ли «сороки» на поле «святых»?

    «Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Англии, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Ньюкасл»
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    Шон Лонгстафф
    В воскресенье, 2 января, «Саутгемптон» в рамках 21-го тура АПЛ на своем поле примет «Ньюкасл». Игра начнется в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2022 года
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    Коэффициенты на матч Саутгемптон — Ньюкасл

  • 1
  • 1.67
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  • 3.90
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    С 21 набранным очком «Саутгемптон» находится во второй части турнирной таблицы, на 13 месте. От опасной строки коллектив оторвался на десять баллов, но сыграв на порядок больше игр от своих конкурентов.

    «Святые» начали этот чемпионат с 7-матчевой безвыигрышной серией, набрав в этот период четыре очка. В последующих же четырех играх они не уступали, трижды победив при одной мировой.

    После этого «красно-белые» выдали серию из шести поединков без выигрышей, трижды сыграв вничью в этот период при трех фиаско. В двух же последующих поединках они набрали четыре очка, выиграв 3:2 на выезде у «Вест Хэма» и расписав дома мировую с «Тоттенхэмом» 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    12 из 21 баллов «Саутгемптон» заработал как раз в родных стенах, дважды выиграв, раз уступив и аж шесть встреч свел вничью.

    «Ньюкасл»

    По итогам 19 проведенных встреч «Ньюкасл» набрал всего 11 баллов и разместился на предпоследнем месте в турнирной таблице, уступая два пункта 17 безопасной строке.

    «Сороки» в данном первенстве смогли заработать только одну викторию, которую добыли в начале декабря, обыграв на своем поле соседа по турнирке «Бернли» со счетом 1:0. Еще восемь раз они играли вничью и потерпели десять фиаско.

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    • В своей последней проведенной игре «черно-белые» расписали почетную домашнюю мировую с «Манчестер Юнайтед», сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три поединка подряд, и два из них по 0:4.

    У «Ньюкасла» в этом чемпионате последняя гостевая статистика. В девяти поединках он трижды сыграл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным.

    В минувшем сезоне «Ньюкасл» в играх с «Саутгемптоном» набрал четыре очка, выиграв 3:2 дома и сыграв 2:2 на выезде. Отметим, что «сороки» проиграли «святым» только раз за последние девять встреч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 5.05, ничья оценена — в 4.08.

    Так как «Ньюкасл» отчаянно пытается сохранить прописку в элите и вполне удачно играет против «Саутгемптона», то в данном поединке рискнем поставить на непроигрыш гостей.

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