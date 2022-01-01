«Шаньдун Тайшань»
«Шаньдун Тайшань» для конкурентов недосягаем. И по игре, и по результатам команда смотрится мощнее оппонентов по Суперлиге.
В минувшем туре «Шаньдун Тайшань» прервал свою победную серию. Лишь ничья на выезде с «Бэйцзин Гоань» (1:1) явно не порадовала лидера.
Причем «Шаньдун Тайшань» до сих пор имеет комфортный гандикап над ближайшими преследователями. Все-таки 8 очков — внушительный отрыв.
Почти две недели назад «Шаньдун Тайшань» на выезде одолел «Шанхай Порт» (0:2). Разумеется, после досадной потери очков команда будет настроена максимально.
«Шанхай Порт»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже своих возможностей. Сейчас «Шанхай Порт» находится на третьей позиции в Суперлиге.
Правда, оборона у команды смотрится монолитно. Всего 12 пропущенных мячей — лучший показатель в лиге.
К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» добыл вторую подряд победу. На выезде команда оставила ни с чем «Гуанчжоу Сити» (1:2).
Усилий Оскара пока не хватает для лучших результатов команды. Атакующий хавбек отличился пятью мячами и отдал 11 голевых передач.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 1.87, на ничью за 3.68, а на «Шанхай Порт» — за 4.14.
«Шаньдун Тайшань» максимально
«Шанхай Порт» нестабилен, к тому же проиграл в трех последних очных поединках.
Атака лидера смотрится уж очень грозно. Наши прогноз и ставка — Фора «Шаньдун Тайшань» -0.75 с коэффициентом 2.04.