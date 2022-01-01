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    Все новости спорта

    «Шаньдун Тайшань» снова обыграет «Шанхай Порт»?

    «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Порт». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Суперлига, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Порт»
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    Оскар
    «Шаньдун Тайшань» сыграет на своем поле с «Шанхай Порт» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 13:00 мск. «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шаньдун Тайшань»

    «Шаньдун Тайшань» для конкурентов недосягаем. И по игре, и по результатам команда смотрится мощнее оппонентов по Суперлиге.

    В минувшем туре «Шаньдун Тайшань» прервал свою победную серию. Лишь ничья на выезде с «Бэйцзин Гоань» (1:1) явно не порадовала лидера.

    Причем «Шаньдун Тайшань» до сих пор имеет комфортный гандикап над ближайшими преследователями. Все-таки 8 очков — внушительный отрыв.

    Все прогнозы на футбол

    Почти две недели назад «Шаньдун Тайшань» на выезде одолел «Шанхай Порт» (0:2). Разумеется, после досадной потери очков команда будет настроена максимально.

    «Шанхай Порт»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже своих возможностей. Сейчас «Шанхай Порт» находится на третьей позиции в Суперлиге.

    Правда, оборона у команды смотрится монолитно. Всего 12 пропущенных мячей — лучший показатель в лиге.

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  • 27/12/2021

    • К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» добыл вторую подряд победу. На выезде команда оставила ни с чем «Гуанчжоу Сити» (1:2).

    Усилий Оскара пока не хватает для лучших результатов команды. Атакующий хавбек отличился пятью мячами и отдал 11 голевых передач.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 1.87, на ничью за 3.68, а на «Шанхай Порт» — за 4.14.

    «Шаньдун Тайшань» максимально мотивирован реабилитироваться за ничью в минувшем туре.

    «Шанхай Порт» нестабилен, к тому же проиграл в трех последних очных поединках.

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  • 27/12/2021

    • Атака лидера смотрится уж очень грозно. Наши прогноз и ставка — Фора «Шаньдун Тайшань» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» снова обыграет «Шанхай Порт»?
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