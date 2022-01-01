«Шаньдун Тайшань» сыграет на своем поле с «Шанхай Порт» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 13:00 мск. «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Порт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шаньдун Тайшань»

«Шаньдун Тайшань» для конкурентов недосягаем. И по игре, и по результатам команда смотрится мощнее оппонентов по Суперлиге.

В минувшем туре «Шаньдун Тайшань» прервал свою победную серию. Лишь ничья на выезде с «Бэйцзин Гоань» (1:1) явно не порадовала лидера.

Причем «Шаньдун Тайшань» до сих пор имеет комфортный гандикап над ближайшими преследователями. Все-таки 8 очков — внушительный отрыв.

Все прогнозы на футбол

Почти две недели назад «Шаньдун Тайшань» на выезде одолел «Шанхай Порт» (0:2). Разумеется, после досадной потери очков команда будет настроена максимально.

«Шанхай Порт»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает ниже своих возможностей. Сейчас «Шанхай Порт» находится на третьей позиции в Суперлиге.

Правда, оборона у команды смотрится монолитно. Всего 12 пропущенных мячей — лучший показатель в лиге.

К слову, в минувшем туре «Шанхай Порт» добыл вторую подряд победу. На выезде команда оставила ни с чем «Гуанчжоу Сити» (1:2).

Усилий Оскара пока не хватает для лучших результатов команды. Атакующий хавбек отличился пятью мячами и отдал 11 голевых передач.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 1.87, на ничью за 3.68, а на «Шанхай Порт» — за 4.14.

«Шаньдун Тайшань» максимально мотивирован реабилитироваться за ничью в минувшем туре .

«Шанхай Порт» нестабилен, к тому же проиграл в трех последних очных поединках.

Атака лидера смотрится уж очень грозно. Наши прогноз и ставка — Фора «Шаньдун Тайшань» -0.75 с коэффициентом 2.04.