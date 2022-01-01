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    «Гуанчжоу» снова победит?

    «Гуанчжоу» — «Чанчунь Ятай». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Суперлига, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу» — «Чанчунь Ятай»
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    Вэй Шихао
    «Гуанчжоу» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 13:00 мск. «Гуанчжоу» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу»

    «Гуанчжоу» сейчас занимает 2 место в чемпионате. Отставание от лидера составляет 8 пунктов.

    В минувшем туре «Гуанчжоу» добыл важнейшую викторию. На выезде команда не оставила малейших шансов «Хэбею» (0:2).

    Причем «Гуанчжоу» победил уже второй раз к ряду. Да и атакующая статистика радует — 45 мячей в 20 матчей.

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    Почти две недели назад «Гуанчжоу» на выезде одолел «Чанчунь Ятай» (0:2). Причем до того из четырех последних очных встреч команда выиграла трижды при одной неудаче.

    «Чанчунь Ятай»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно неплохо. Сейчас «Чанчунь Ятай» находится на четвертой позиции в Суперлиге.

    Правда, отставание от лидера составляет уже 11 пунктов. Хоть с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом (30 голов).

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    • К слову, в минувшем туре «Чанчунь Ятай» смог добыть нужную викторию. На выезде команда добилась минимальной победы над «Шеньчжэнь».

    В прекрасной форме находится Жуниор Негао. Бразильский форвард отметился уже 14 голами в 15 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу» за 2.10, на ничью за 3.30, а на «Чанчунь Ятай» — за 3.00.

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    «Гуанчжоу» наверняка постарается добыть третью победу подряд.

    «Чанчунь Ятай» испытывает трудности с реализацией.

    Хозяева смотрятся сильнее, к тому же попытаются сохранить нынешнюю вторую позицию. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.10.

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    «Гуанчжоу» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. «Гуанчжоу» снова победит?
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