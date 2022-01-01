«Гуанчжоу»
«Гуанчжоу» сейчас занимает 2 место в чемпионате. Отставание от лидера составляет 8 пунктов.
В минувшем туре «Гуанчжоу» добыл важнейшую викторию. На выезде команда не оставила малейших шансов «Хэбею» (0:2).
Причем «Гуанчжоу» победил уже второй раз к ряду. Да и атакующая статистика радует — 45 мячей в 20 матчей.
Почти две недели назад «Гуанчжоу» на выезде одолел «Чанчунь Ятай» (0:2). Причем до того из четырех последних очных встреч команда выиграла трижды при одной неудаче.
«Чанчунь Ятай»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно неплохо. Сейчас «Чанчунь Ятай» находится на четвертой позиции в Суперлиге.
Правда, отставание от лидера составляет уже 11 пунктов. Хоть с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом (30 голов).
К слову, в минувшем туре «Чанчунь Ятай» смог добыть нужную викторию. На выезде команда добилась минимальной победы над «Шеньчжэнь».
В прекрасной форме находится Жуниор Негао. Бразильский форвард отметился уже 14 голами в 15 поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу» за 2.10, на ничью за 3.30, а на «Чанчунь Ятай» — за 3.00.
«Гуанчжоу» наверняка
«Чанчунь Ятай» испытывает трудности с реализацией.
Хозяева смотрятся сильнее, к тому же попытаются сохранить нынешнюю вторую позицию. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.10.