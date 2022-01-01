«Гуанчжоу» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 21-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 1 января, начало — в 13:00 мск. «Гуанчжоу» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу»

«Гуанчжоу» сейчас занимает 2 место в чемпионате. Отставание от лидера составляет 8 пунктов.

В минувшем туре «Гуанчжоу» добыл важнейшую викторию. На выезде команда не оставила малейших шансов «Хэбею» (0:2).

Причем «Гуанчжоу» победил уже второй раз к ряду. Да и атакующая статистика радует — 45 мячей в 20 матчей.

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Почти две недели назад «Гуанчжоу» на выезде одолел «Чанчунь Ятай» (0:2). Причем до того из четырех последних очных встреч команда выиграла трижды при одной неудаче.

«Чанчунь Ятай»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно неплохо. Сейчас «Чанчунь Ятай» находится на четвертой позиции в Суперлиге.

Правда, отставание от лидера составляет уже 11 пунктов. Хоть с атакой у команды дела обстоят не лучшим образом (30 голов).

К слову, в минувшем туре «Чанчунь Ятай» смог добыть нужную викторию. На выезде команда добилась минимальной победы над «Шеньчжэнь».

В прекрасной форме находится Жуниор Негао. Бразильский форвард отметился уже 14 голами в 15 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Гуанчжоу» за 2.10, на ничью за 3.30, а на «Чанчунь Ятай» — за 3.00.

«Гуанчжоу» наверняка постарается добыть третью победу подряд .

«Чанчунь Ятай» испытывает трудности с реализацией.

Хозяева смотрятся сильнее, к тому же попытаются сохранить нынешнюю вторую позицию. Наши прогноз и ставка — Победа «Гуанчжоу» с коэффициентом 2.10.