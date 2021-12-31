В последний день 2021 года «Эйбар» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедад (Б)» в рамках 22-го тура Сегунды. Стартовый свисток будет дан в 18:15 по мск. «Эйбар» — «Реал Сосьедад (Б)»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар», вылетевший в прошлом году из Примеры, планирует с ходу вернуться в элиту. Сейчас он находится на второй позиции в турнирной таблице, набрав 39 очков.

«Оружейники» за последние два месяца провели восемь встреч в рамках Сегунды, где проиграли только раз, уступив вначале декабря на выезде «Сарагосе» со счетом 0:1.

Также в этот период они три поединка свели вничью и смогли добиться четырех победных результата. Один из них пришелся на минувший тур, в котором они обыграли на выезде «Лас-Пальмас» — 1:0.

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На своем поле в текущем первенстве Сегунды «Эйбар» заработал 23 очка из 39. Коллектив выиграл семь игр из десяти при двух мировых исходах и одном фиаско.

«Реал Сосьедад (Б)»

Вторая команда «Реал Сосьедада» в прошлом году только поднялась из третьей лиги, и похоже, туда же и вернется по итогам этого сезона.

После первого круга баски набрали 17 очков и находятся на предпоследней позиции в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на шесть баллов.

Сан-себастьянцы просто ужасно провели свои последние девять матчей в Сегунде, восемь раз проиграв при одной победе. К данной же встрече они подходят с 5-матчевой серией из фиаско.

В прошлом туре было домашнее поражение от «Вальядолида» 0:2. На выезде же баски набрали больше очков, чем дома — 11 из 17, трижды выиграв при двух ничьих и пяти неудачах.

В первом круге победил «Эйбар» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.67, победа «Реал Сосьедад (Б)» — 5.60, ничья — 3.70.

В этой игре прогнозируем, что «оружейники» продлят проигрышную серию басков, выиграв с разницей в несколько мячей.