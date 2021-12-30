«Бристоль Сити»
«Бристоль» идет сейчас лишь на восемнадцатом месте с 27 очками в турнирной таблице Чемпионшипа. Зона вылета им пока не угрожает, больше 7 очков есть в запаса. Семь побед, шесть ничьих и 10 поражений в чемпионате.
«Бристоль» в последнем матче играл дома с «Хаддерсфилдом» и уступил 2:3. Перед этим была ничья с «Халлом» (2:2), поражение от «Шеффилда» (0:2) и есть в последних матчах победа над не очень сильным «Дерби Каунти» (1:0).
Предстоящий матч пропустят Деррик Уильямс, Энди Кинг и Робби Канди.
«Куинз Парк Рейнджерс»
«КПР» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 35 очков. За последние 8 матчей в их активе: 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
В последних двух турах чемпионата «КПР» немного были на спаде. Две домашние игры и два поражения против «Сток Сити» (0:2) и «Борнмута» (0:1). А вот до этого у них была беспроигрышная серия из 6-ти матчей в Чемпионшипе.
В этом матче команде не помогут Йорди де Вейс, Грэм Оуэнс, Сэм МакКаллум и Андре Доззелл.
Прогноз и ставка
Победу «Бристоль Сити» можно взять за 2.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Куинз Парк Рейнджерс» — за 2.49.
Прогноз — В этом матче встречаются явный аутсайдер и фаворит Чемпионшипа. «КПР» две последние игры провели не убедительно, но это только смотивирует их забрать свои 3 очка у «Бристоля».
Ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.49.