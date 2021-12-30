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    «КПР» не отдадут 3 очка

    «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Чемпионшип, 30 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    Джордж Томас
    «Бристоль Сити» на своём поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Матч пройдёт 30 декабря, начало — 22:45 (мск). «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль» идет сейчас лишь на восемнадцатом месте с 27 очками в турнирной таблице Чемпионшипа. Зона вылета им пока не угрожает, больше 7 очков есть в запаса. Семь побед, шесть ничьих и 10 поражений в чемпионате.

    «Бристоль» в последнем матче играл дома с «Хаддерсфилдом» и уступил 2:3. Перед этим была ничья с «Халлом» (2:2), поражение от «Шеффилда» (0:2) и есть в последних матчах победа над не очень сильным «Дерби Каунти» (1:0).

    Предстоящий матч пропустят Деррик Уильямс, Энди Кинг и Робби Канди.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «КПР» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 35 очков. За последние 8 матчей в их активе: 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

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    • В последних двух турах чемпионата «КПР» немного были на спаде. Две домашние игры и два поражения против «Сток Сити» (0:2) и «Борнмута» (0:1). А вот до этого у них была беспроигрышная серия из 6-ти матчей в Чемпионшипе.

    В этом матче команде не помогут Йорди де Вейс, Грэм Оуэнс, Сэм МакКаллум и Андре Доззелл.

    Прогноз и ставка

    Победу «Бристоль Сити» можно взять за 2.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Куинз Парк Рейнджерс» — за 2.49.

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    Прогноз — В этом матче встречаются явный аутсайдер и фаворит Чемпионшипа. «КПР» две последние игры провели не убедительно, но это только смотивирует их забрать свои 3 очка у «Бристоля».

    Ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.49.

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    «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на футбол. «КПР» не отдадут 3 очка
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