«Бристоль Сити» на своём поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Матч пройдёт 30 декабря, начало — 22:45 (мск). «Бристоль Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

«Бристоль» идет сейчас лишь на восемнадцатом месте с 27 очками в турнирной таблице Чемпионшипа. Зона вылета им пока не угрожает, больше 7 очков есть в запаса. Семь побед, шесть ничьих и 10 поражений в чемпионате.

«Бристоль» в последнем матче играл дома с «Хаддерсфилдом» и уступил 2:3. Перед этим была ничья с «Халлом» (2:2), поражение от «Шеффилда» (0:2) и есть в последних матчах победа над не очень сильным «Дерби Каунти» (1:0).

Предстоящий матч пропустят Деррик Уильямс, Энди Кинг и Робби Канди.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«КПР» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 35 очков. За последние 8 матчей в их активе: 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

В последних двух турах чемпионата «КПР» немного были на спаде. Две домашние игры и два поражения против «Сток Сити» (0:2) и «Борнмута» (0:1). А вот до этого у них была беспроигрышная серия из 6-ти матчей в Чемпионшипе.

В этом матче команде не помогут Йорди де Вейс, Грэм Оуэнс, Сэм МакКаллум и Андре Доззелл.

Прогноз и ставка

Победу «Бристоль Сити» можно взять за 2.89, ничью букмекеры предлагают взять за 3.48, а победу «Куинз Парк Рейнджерс» — за 2.49.

Прогноз — В этом матче встречаются явный аутсайдер и фаворит Чемпионшипа. «КПР» две последние игры провели не убедительно, но это только смотивирует их забрать свои 3 очка у «Бристоля».

Ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.49.