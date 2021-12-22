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    «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?

    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 2.38) и ставки на футбол, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лестер»
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    «Ливерпуль» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря на «Энфилде», начало — в 22:45 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Декабря 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Лестер

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в минувшее воскресенье не смог выиграть у «Тоттенхэма» (2:2), из-за чего отставание от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ увеличилось до трех очков.

    Главной проблемой в этом матче было судейство. Арбитр допустил несколько ошибок в пользу соперника. В одном из эпизодов рефери не назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», а чуть позже не показал красную карточку Харри Кейну за грубый фол против Энди Робертсона, который в итоге был удален.

    «Ливерпуль» не смог продлить победную серию, которая до этого насчитывала восемь матчей.

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    Интересно, что в недавних матчах Юрген Клопп не мог рассчитывать на Вирджила ван Дейка и Фабиньо, заразившихся коронавирусом.

    «Ливерпуль» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле.

    «Лестер»

    «Лестер» — один из тех клубов, в которых была зафиксирована вспышка. Только в отличие от «Ливерпуля», некоторые матчи с участием команды Брендана Роджерса пришлось перенести.

    В начале декабря «Лестер» проиграл «Астон Вилле» и «Наполи» в матче Лиги Европы. Но перед незапланированной паузой «лисы» успели разгромить «Ньюкасл» (4:0).

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    • В предыдущих раунда Кубка лиги «Лестер» выиграл у «Миллуола» и «Брайтона». Во втором случае все решилось только в серии пенальти.

    Безвыигрышная гостевая серия «Лестера» составляет уже четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Лестера» — за 5.45.

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    Можно не сомневаться в том, что Клопп выпустит смешанный состав в предстоящем матче. «Ливерпуль» никогда не играет «основой» в Кубке лиги.

    Поэтому победа «Лестера» в предстоящем матче не станет большим сюрпризом.

    Ставка — победа «Лестера» или ничья за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.94.

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    «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» проиграет «Лестеру» в четвертьфинале Кубка лиги?
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