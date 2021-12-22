В рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своем поле сыграет против «Фенербахче». Игра состоится 22 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

«Фатих Карагюмрюк» является середняком чемпионата Турции. На текущий момент он находится на десятой позиции в турнирке, набрав в 17 играх 25 очков.

В своей последней игре первенства «красно-черные» на выезде смогли справиться с «Гезтепе», выиграв со счетом 1:0. Эта виктория стала для них седьмой в текущем сезоне, еще шесть раз они проиграли и четыре раза сыграли вничью.

Отметим, что перед этим выигрышем коллектив потерпел три неудачи подряд, уступив в этот период «Трабзонспору» 0:2, «Гиресунспору» 1:3 и «Коньяспору» 1:4.

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На своем поле «Фатих Карагюмрюк» набрал в данном розыгрыше Суперлиги 12 очков из 25, победив три раза при трех мировых исходах и двух фиаско.

«Фенербахче»

«Фенербахче» имеет в своем активе на три очка больше, чем у предстоящего противника, и находится на пятой строке в турнирке, уступая балл третьей позиции.

В двух последних турах первенства «канарейки» уступили в гостях 2:3 «Газиантепу» и расписали мировую в дерби с «Бешикташем» 2:2. И после этого был уволен главный тренер Витор Перейра.

Перед этим стамбульцы набрали восемь баллов за четыре игры чемпионата, а также продолжили свой европуть, правда, опустившись с Лиги Европы в Лигу конференций.

На чужих полях «Фенербахче» в текущем чемпионате страны выступает не лучшим образом, проиграв четырежды за девять игр при четырех выигрышах и одной мировой.

В минувшем сезоне оба матча выиграл «Фенербахче» с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставка на «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.16.

На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.70.

В данном противостоянии рискнем поставить на гостей, у которых накануне случилась рокировка на тренерском мостике, которая вполне может встряхнуть команду.