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    «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Чемпионат Турции, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»
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    Месут Озил
    В рамках 18-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» на своем поле сыграет против «Фенербахче». Игра состоится 22 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фатих Карагюмрюк»

    «Фатих Карагюмрюк» является середняком чемпионата Турции. На текущий момент он находится на десятой позиции в турнирке, набрав в 17 играх 25 очков.

    В своей последней игре первенства «красно-черные» на выезде смогли справиться с «Гезтепе», выиграв со счетом 1:0. Эта виктория стала для них седьмой в текущем сезоне, еще шесть раз они проиграли и четыре раза сыграли вничью.

    Отметим, что перед этим выигрышем коллектив потерпел три неудачи подряд, уступив в этот период «Трабзонспору» 0:2, «Гиресунспору» 1:3 и «Коньяспору» 1:4.

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    На своем поле «Фатих Карагюмрюк» набрал в данном розыгрыше Суперлиги 12 очков из 25, победив три раза при трех мировых исходах и двух фиаско.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» имеет в своем активе на три очка больше, чем у предстоящего противника, и находится на пятой строке в турнирке, уступая балл третьей позиции.

    В двух последних турах первенства «канарейки» уступили в гостях 2:3 «Газиантепу» и расписали мировую в дерби с «Бешикташем» 2:2. И после этого был уволен главный тренер Витор Перейра.

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    • Перед этим стамбульцы набрали восемь баллов за четыре игры чемпионата, а также продолжили свой европуть, правда, опустившись с Лиги Европы в Лигу конференций.

    На чужих полях «Фенербахче» в текущем чемпионате страны выступает не лучшим образом, проиграв четырежды за девять игр при четырех выигрышах и одной мировой.

    В минувшем сезоне оба матча выиграл «Фенербахче» с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка на «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.16.

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    На викторию «Фатих Карагюмрюк» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.70.

    В данном противостоянии рискнем поставить на гостей, у которых накануне случилась рокировка на тренерском мостике, которая вполне может встряхнуть команду.

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    «Фатих Карагюмрюк» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Стамбульское дерби останется за «канарейками»
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