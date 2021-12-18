Лондонский «Арсенал» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 20:30 мск. «Лидс» — «Арсенал» Лондон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал лишь 16 очков.

Ранее на этой неделе «Лидс» потерпел сокрушительное поражение от «Манчестер Сити». Команда Марсело Бьелсы пропустила на поле действующего чемпиона семь мячей.

По всей видимости, «Ман Сити» был максимально настроен на эту игру. В прошлом сезоне Хосеп Гвардиола ни разу не выиграл у Бьелсы. Более того, весной «Лидс» одержал гостевую победу над лучшим клубом АПЛ.

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Кроме того, незадолго до этого у «Лидса» был непростой матч с «Челси» (2:3), в котором соперник забил победный гол буквально за минуту до финального свистка.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем поднялся на четвертую строчку, набрав в 17-ти турах 29 очков.

Тут, правда, стоит отметить, что некоторые конкуренты не смогли провести свои недавние матчи из-за вспышки коронавируса. Поэтому «канониры» оказались в топ-4 не только благодаря своим успехам.

В среду «Арсенал» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» — 2:0. Оба гола команда Микеля Артеты забила после перерыва. Самое главно, что это абсолютно заслуженная победа над командой, которая в этом сезона обыгрывала «Ливерпуль» и «Челси».

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В конце прошлой недели «Арсенал» разгромил на своем поле «Саутгемптон» (3:0), отлично отреагировав на гостевые поражения от «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» потерпел пять поражений в восьми гостевых матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Лидс» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Арсенала» — за 2.13.

Ранее в этом сезоне «Арсенал» обыграл «Лидс» (2:0) в матче на Кубок английской лиги. Но это было в Лондоне, а в гостях «канониры» играют не так уверенно.

К тому же, надо понимать, что «Лидс» настроен сыграть как можно лучше после неприятного матча с «Манчестер Сити».

В общем, в победе «Арсенала» есть сомнения.

Поэтому выбираем ставку на голы — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.00.