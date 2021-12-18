В субботу, 18 декабря, в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Гент» на своем поле примет «Сент-Трюйден». Встреча начнется в 22:45 по мск. «Гент» — «Сент-Трюйден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

С 30 набранными баллами «Гент» на текущий момент расположился на пятой позиции в турнирной таблице бельгийского первенства. Лидеру он проигрывает много, а от топ-4 отстает на четыре пункта.

За 19 проведенных встреч текущего чемпионата «буйволы» смогли победить в девяти из них, еще семь раз они уходили с поля поверженными и три поединка завершили мировыми исходами.

В своей последней игре «сине-белые» уступили в рамках чемпионата Бельгии на выезде «Мехелену» со счетом 3:4. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

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Большую часть своих баллов «Гент» в этом первенстве заработал на своем поле — 19 из 30. Коллектив выиграл шесть матчей, одну игру свел вничью и дважды был повержен.

«Сент-Трюйден»

«Сент-Трейден» пока в турнирной таблице занимает 13-е место, набрав в 19 поединках 21 балл. Правда, от зоны плей-офф команда отстает на семь очков.

За всю турнирную дистанцию «канарейки» смогли добиться шести викторий, еще в десяти случаях они уходили с поля ни с чем и трижды делили очки со своими оппонентами.

К данной же игре коллектив подходит с серией из четырех поражений подряд, где два из них были минимальные. В минувшем же туре они уступил на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2.

Вне родных стен «Сент-Трюйден» в этом чемпионате Бельгии играет лучше, чем дома, набрав 13 баллов из 21. Он добился четырех викторий, столько же раз терпел фиаско и раз сыграл вничью.

В первом круге выиграл «Сент-Трюйден» 2:1, а в прошлом сезоне он также дома победил 2:1, а в гостях сыграл вничью 1:1.

Прогноз и ставка на «Гент» — «Сент-Трюйден»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Гента» — 1.42, победа «Сент-Трюйдена» — 7.80, ничья — 4.70.

Хотя «канарейки» в последнее время только проигрывали, но с «буйволами» они играют вполне хорошо. Поэтому в этом поединке рискнем поставить на то, что гости не уступят.