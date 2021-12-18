ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • 10:06
    • «Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером
  • 11:12
    • Романо: «Интер» вскоре объявит о расторжении контракта с Эриксеном
  • 10:49
    • СМИ назвали зарплату Ваноли в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Прервут ли «канарейки» серию поражений?

    «Гент» — «Сент-Трюйден». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, чемпионат Италии, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Гент
    Прогноз и ставки на «Гент» — «Сент-Трюйден»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сент-Трюйден»
    В субботу, 18 декабря, в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу «Гент» на своем поле примет «Сент-Трюйден». Встреча начнется в 22:45 по мск. «Гент» — «Сент-Трюйден»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гент»

    С 30 набранными баллами «Гент» на текущий момент расположился на пятой позиции в турнирной таблице бельгийского первенства. Лидеру он проигрывает много, а от топ-4 отстает на четыре пункта.

    За 19 проведенных встреч текущего чемпионата «буйволы» смогли победить в девяти из них, еще семь раз они уходили с поля поверженными и три поединка завершили мировыми исходами.

    В своей последней игре «сине-белые» уступили в рамках чемпионата Бельгии на выезде «Мехелену» со счетом 3:4. Этим фиаско они прервали свою 5-матчевую победную серию с учетом всех турниров.

    Все прогнозы на футбол

    Большую часть своих баллов «Гент» в этом первенстве заработал на своем поле — 19 из 30. Коллектив выиграл шесть матчей, одну игру свел вничью и дважды был повержен.

    «Сент-Трюйден»

    «Сент-Трейден» пока в турнирной таблице занимает 13-е место, набрав в 19 поединках 21 балл. Правда, от зоны плей-офф команда отстает на семь очков.

    За всю турнирную дистанцию «канарейки» смогли добиться шести викторий, еще в десяти случаях они уходили с поля ни с чем и трижды делили очки со своими оппонентами.

  • Легенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру
  • Аргентинский нападающий повесил бутсы на гвоздь в 33 года
  • Вчера

    • К данной же игре коллектив подходит с серией из четырех поражений подряд, где два из них были минимальные. В минувшем же туре они уступил на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2.

    Вне родных стен «Сент-Трюйден» в этом чемпионате Бельгии играет лучше, чем дома, набрав 13 баллов из 21. Он добился четырех викторий, столько же раз терпел фиаско и раз сыграл вничью.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В первом круге выиграл «Сент-Трюйден» 2:1, а в прошлом сезоне он также дома победил 2:1, а в гостях сыграл вничью 1:1.

    Прогноз и ставка на «Гент» — «Сент-Трюйден»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Гента» — 1.42, победа «Сент-Трюйдена» — 7.80, ничья — 4.70.

    Хотя «канарейки» в последнее время только проигрывали, но с «буйволами» они играют вполне хорошо. Поэтому в этом поединке рискнем поставить на то, что гости не уступят.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Сельта — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жирона — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бостон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Виннипег — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гент» — «Сент-Трюйден»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Прервут ли «канарейки» серию поражений?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры