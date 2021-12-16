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    «Альмерия» пожертвует Кубком?

    «Аморебьета» — «Альмерия». Прогноз (к. 2.15) и ставки на футбол, Кубок Испании, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аморебьета» — «Альмерия»
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    «Альмерия»
    В рамках 1/32 финала Кубка Испании «Аморебьета» на своем поле примет «Альмерию». Игра пройдет 16 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Аморебьета» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аморебьета»

    «Аморебьета» по итогам прошлого сезона поднялась из третьего дивизиона в Сегунду, где пока выступает не совсем удачно, находясь в турнирной таблице на третьем месте с конца.

    К данному же поединку баски подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, дважды победив в этом отрезке при двух мировых исходах. Накануне они в рамках чемпионата дома сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1.

    «Синие» в текущем Кубке Испании уже успели преодолеть один раунд. На стадии 1/64 финала они смогли минимально на выезде одолеть четвертолиговый клуб «Европа» — 1:0.

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    Перед этим «Аморебьета» в кубковом соревнование за прошлые три сезона более одного раунда не проходила и в двух случаях завершала борьбу на первом же этапе.

    «Альмерия»

    «Альмерия» же является лидером Сегунды. В 20 поединках она набрала 45 баллов и опережает ближайшего преследователя на девять пунктов.

    Последний раз андалузцы уходили с поля поверженными еще в средине октября. После этого они выдали 11-матчевую беспроигрышную серия, в которой смогли одержать восемь викторий.

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    • «Красно-белые» также успели преодолеть один этап данного кубкового соревнования, с большим трудом пройде третьелиговый «Агилас», победив только в серии послематчевых пенальти.

    В прошлом Кубке Испании «Альмерия» выступила неплохо, дойдя до четвертьфинала, где уступила дорогу «Севильи», минимально проиграв дома 0:1.

    В текущем чемпионате страны «Аморебьета» на своем поле обыграла «Альмерию» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Аморебьета» — «Альмерия»

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Аморебьета» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.25.

    Предыдущий раунд показал отношение «Альмерии» к Кубку Испании. Наверняка андалузцы более сконцентрированы на завоевании билета в Примеру, поэтому вполне могут пожертвовать этим турниром. В общем, рекомендуем ставить на проход хозяев.

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    «Аморебьета» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Альмерия» пожертвует Кубком?
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