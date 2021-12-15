«Сумгаит» сыграет на своем поле с «Кешлей» в рамках 14-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 18:00 мск. «Сумгаит» — «Кешля»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сумгаит»

«Сумгаит» несколько сдал свои позиции. 6 место и лишь двухочковый гандикап от последнего место ничего хорошего не сулят.

При этом команда забивает меньше всех в лиге — 8 мячей. Да и серия без побед длится уже, без малого, полтора месяца…

«Сумгаит» не забивает два матча к ряду. И, нет сомнений, что в матче с соседом по турнирной таблице настроен исключительно на победу.

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С «Кешлей» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Сумгаит» добыл три виктории, уступив только однажды.

«Кешля»

Эта команда бьется только за выживание. К тому же «Кешля» лишь на один пункт опережает идущий в хвосте таблицы «Сабаил».

В Кубке Азербайджана команда выступает куда продуктивнее. Вот и в четвертьфинал «Кешля» прошла, обыграв «Локбатан» (2:1).

Более того, в минувшем туре чемпионата команда не сумела обыграть «Сабаил» (2:2). Обидно, что верная победа была упущена в концовке.

Хроническое неумение играть на выезде явно дисгармонирует с задачами команды. Вот и на сей раз «Кешле» вряд ли светит разжиться очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сумгаит» за 2.03, на ничью за 2.90, а на «Кешлю» — за 4.10.

«Сумгаит» традиционно неплохо играет с «Кешлей».

«Кешля» катастрофически слабо играет на выезде .

«Сумгаит» смотрится монолитнее, к тому же у «Кешли» откровенно не ладится игра на выезде. Наши прогноз и ставка — Победа «Сумгаита» с коэффициентом 2.03.