«Сумгаит»
«Сумгаит» несколько сдал свои позиции. 6 место и лишь двухочковый гандикап от последнего место ничего хорошего не сулят.
При этом команда забивает меньше всех в лиге — 8 мячей. Да и серия без побед длится уже, без малого, полтора месяца…
«Сумгаит» не забивает два матча к ряду. И, нет сомнений, что в матче с соседом по турнирной таблице настроен исключительно на победу.
С «Кешлей» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «Сумгаит» добыл три виктории, уступив только однажды.
«Кешля»
Эта команда бьется только за выживание. К тому же «Кешля» лишь на один пункт опережает идущий в хвосте таблицы «Сабаил».
В Кубке Азербайджана команда выступает куда продуктивнее. Вот и в четвертьфинал «Кешля» прошла, обыграв «Локбатан» (2:1).
Более того, в минувшем туре чемпионата команда не сумела обыграть «Сабаил» (2:2). Обидно, что верная победа была упущена в концовке.
Хроническое неумение играть на выезде явно дисгармонирует с задачами команды. Вот и на сей раз «Кешле» вряд ли светит разжиться очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сумгаит» за 2.03, на ничью за 2.90, а на «Кешлю» — за 4.10.
«Сумгаит» традиционно неплохо играет с «Кешлей».
«Кешля»
«Сумгаит» смотрится монолитнее, к тому же у «Кешли» откровенно не ладится игра на выезде. Наши прогноз и ставка — Победа «Сумгаита» с коэффициентом 2.03.