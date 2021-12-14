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    «Сити» победит, не перенапрягаясь

    «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 2.40) и ставка на футбол, матч АПЛ, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лидс»
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    Кевин де Брейне
    «Манчестер Сити» будет принимать «Лидс» в 17-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет на «Этихад Стэдиум» 14 декабря 2021 года. Начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Декабря 2021 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 23:00 Лидс Лидс
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    Коэффициенты на матч Манчестер Сити — Лидс

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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» на прошлой неделе завершил выступление на групповом этапе Лиги чемпионов поражением от «РБ Лейпциг» (1:2) в гостях, которое, впрочем, не отразилось на итоговом первом месте «горожан» в таблице.

    После этого в рамках АПЛ команда Пепа Гвардиолы минимально одолела «Вулверхэмптон» — 1:0.

    В таблице АПЛ «Ман Сити» после 16 туров занимает первое место. «Горожане» на 1 очко опережают «Ливерпуль» и на 2 очка — «Челси».

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    Забито у «Ман Сити» 33 гола, а пропущено 9. У «горожан» — лучшая оборона в АПЛ.

    «Лидс»

    «Лидс» в пяти последних матчах АПЛ сумел выиграть лишь раз — со счетом 1:0 был обыгран «Кристал Пэлас».

    После этого команда Марсело Бьелсы сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2), а также проиграла «Челси» — 2:3.

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    • В таблице АПЛ «Лидс» занимает 15-е место — в 16 турах команда смогла набрать 16 очков. Чаще всего «Лидс» играет вничью — в семи случаях. За попадание в зону вылета беспокоиться пока не стоит (6 очков отрыва), но и любой балл в этой борьбе не помешает.

    «Лидс» много пропускает — 25 голов. Забито у команды 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» дается букмекерами коэффициент 1,18, на ничью — 8,60, а на победу «Лидса» — 18,00.

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    «Сити» — безоговорочный фаворит матча и должен без особых проблем разбираться с «Лидсом», который в этом сезоне не выглядит грозной силой и проиграл абсолютно всем соперникам из так называемой «Большой шестерки» АПЛ. При этом, учитывая плотный график, вряд ли стоит ожидать разгрома — «Сити» попытается выиграть, сэкономив силы.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Манчестер Сити» с разницей в 1-2 гола с коэффициентом 2,40.

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    «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сити» победит, не перенапрягаясь
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