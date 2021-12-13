В 17-м туре испанской Примеры «Кадис» в родных стенах сразится с «Гранадой». Игра состоится 13 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Кадис» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» этот чемпионат Испании проводит скромно, находясь на текущий момент в турнирной таблице всего лишь на 19-м месте, имея на счету 12 очков и отстает от без опасной строки на три пункта.

«Желто-синие» за всю турнирную дистанцию смогли добыть пока всего лишь две виктории, шесть встреч они завершили мировыми исходами и в восьми случаях терпели поражения.

В последний раз коллектив смог разжиться баллами в начале ноября, обыграв тогда на выезде «Атлетик» со счетом 1:0, после чего проиграл три матча подряд. В прошлом туре было выездное фиаско от «Эльче» 1:3.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах в этом розыгрыше Примеры «Кадис» еще не побеждал. За восемь встреч у него четыре ничьи и столько же поражений.

«Гранада»

«Гранада» в турнирной таблице испанского первенства после 15 матчей располагается на 15 позиции, опережая предстоящего соперника на три балла.

«Насриды» в данном чемпионате смогли одержать только три выигрыша, а также по шесть раз они играли вничью и столько же раз уступали. Отметим, что в восьми последних турах Примеры они потерпели всего два поражения, одно из которых было от мадридского «Реала».

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре первенства коллектив в родных стенах смог нанести поражение «Алавесу», победив со счетом 2:1. Перед этим «красно-белые» не выигрывали на протяжении трех игр, дважды проиграв в этом отрезке.

Вне родных стен «Гранада» в этом розыгрыше Примеры отпраздновала только одну викторию, трижды проиграла и четыре встречи завершила миром.

В предыдущем сезоне «Кадис» дома расписал ничью с «Гранадой» 1:1, а на выезде выиграл 1:0.

Прогноз и ставка на «Кадис» — «Гранада»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кадиса» — 2.57, победа «Гранады» — 3.12, ничья — 3.17.

Почти половину своих игр в этом сезоне команды свели вничью. И от их очного противостояния вполне можно ожидать мировой, так как команды очень близки по классу.