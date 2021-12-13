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    Победитель не будет определен

    «Кадис» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 3.17) на футбол, Чемпионат Испании, 13 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Гранада»
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    «Гранада»
    В 17-м туре испанской Примеры «Кадис» в родных стенах сразится с «Гранадой». Игра состоится 13 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Кадис» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Декабря 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    Коэффициенты на матч Кадис — Гранада

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Кадис»

    «Кадис» этот чемпионат Испании проводит скромно, находясь на текущий момент в турнирной таблице всего лишь на 19-м месте, имея на счету 12 очков и отстает от без опасной строки на три пункта.

    «Желто-синие» за всю турнирную дистанцию смогли добыть пока всего лишь две виктории, шесть встреч они завершили мировыми исходами и в восьми случаях терпели поражения.

    В последний раз коллектив смог разжиться баллами в начале ноября, обыграв тогда на выезде «Атлетик» со счетом 1:0, после чего проиграл три матча подряд. В прошлом туре было выездное фиаско от «Эльче» 1:3.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в этом розыгрыше Примеры «Кадис» еще не побеждал. За восемь встреч у него четыре ничьи и столько же поражений.

    «Гранада»

    «Гранада» в турнирной таблице испанского первенства после 15 матчей располагается на 15 позиции, опережая предстоящего соперника на три балла.

    «Насриды» в данном чемпионате смогли одержать только три выигрыша, а также по шесть раз они играли вничью и столько же раз уступали. Отметим, что в восьми последних турах Примеры они потерпели всего два поражения, одно из которых было от мадридского «Реала».

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    В минувшем туре первенства коллектив в родных стенах смог нанести поражение «Алавесу», победив со счетом 2:1. Перед этим «красно-белые» не выигрывали на протяжении трех игр, дважды проиграв в этом отрезке.

    Вне родных стен «Гранада» в этом розыгрыше Примеры отпраздновала только одну викторию, трижды проиграла и четыре встречи завершила миром.

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    В предыдущем сезоне «Кадис» дома расписал ничью с «Гранадой» 1:1, а на выезде выиграл 1:0.

    Прогноз и ставка на «Кадис» — «Гранада»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кадиса» — 2.57, победа «Гранады» — 3.12, ничья — 3.17.

    Почти половину своих игр в этом сезоне команды свели вничью. И от их очного противостояния вполне можно ожидать мировой, так как команды очень близки по классу.

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    «Кадис» — «Гранада»: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. Победитель не будет определен
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