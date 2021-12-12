В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» в домашнем матче сыграет против лондонского «Вест Хэма». Игра состоится 12 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

С десятью набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От безопасной 17 строки коллектив отстает на три пункта.

«Бордовые» традиционно тяжело вошли в сезон и свою первую, и единственную пока, победу смогли одержать только в десятом туре, обыграв на своем поле новичка «Брентфорд» со счетом 3:1.

После этого команда Шона Дайча три раза подряд сыграла вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Челси» 1:1. В минувшем же туре она проиграла на выезде «Ньюкаслу» — 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

Шесть из десяти баллов «Бернли» набрал как раз в родных стенах, победив один раз при трех мировых исходах и двух фиаско.

«Вест Хэм»

Несколько дней тому назад «Вест Хэм» проиграл дома 0:1 загребскому «Динамо» в Лиге Европы, но все равно завершил групповой этап данного турнира на первом месте и вышел в 1/8 финала.

В чемпионате Англии «молотки» на текущий момент находятся в зоне Лиги чемпионов, разместившись на четвертой строке, имея в своем активе 27 баллов, но конкуренты отстают незначительно.

Все прогнозы на АПЛ

В своем последней игре АПЛ дружина Дэвида Мойеса в дерби переиграл «Челси» со счетом 3:2. Перед этим лондонцы имели 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды проиграли, и оба раза на выезде.

13 из 27 баллов «Вест Хэм» в текущем первенстве заработал на выезде, победив четыре раза при одной мировой и двух фиаско.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» дважды одолел «Бернли» — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Хэма» — 2.06, победа «Бернли» — 3.70, ничья — 3.68.

«Бернли» на своем поле умеет кусать фаворитов, да и «Вест Хэм» сейчас не особо впечатляет. В общем, наша ставка на эту игру — 1Х.