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    «Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Англии, 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Вест Хэм»
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    Томаш Соучек
    В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» в домашнем матче сыграет против лондонского «Вест Хэма». Игра состоится 12 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Декабря 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Бёрнли — Вест Хэм

  • 1
  • 3.60
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  • 3.70
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Бернли»

    С десятью набранными баллами «Бернли» находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От безопасной 17 строки коллектив отстает на три пункта.

    «Бордовые» традиционно тяжело вошли в сезон и свою первую, и единственную пока, победу смогли одержать только в десятом туре, обыграв на своем поле новичка «Брентфорд» со счетом 3:1.

    После этого команда Шона Дайча три раза подряд сыграла вничью, среди которых стоит выделить гостевую мировую с «Челси» 1:1. В минувшем же туре она проиграла на выезде «Ньюкаслу» — 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Шесть из десяти баллов «Бернли» набрал как раз в родных стенах, победив один раз при трех мировых исходах и двух фиаско.

    «Вест Хэм»

    Несколько дней тому назад «Вест Хэм» проиграл дома 0:1 загребскому «Динамо» в Лиге Европы, но все равно завершил групповой этап данного турнира на первом месте и вышел в 1/8 финала.

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    • В чемпионате Англии «молотки» на текущий момент находятся в зоне Лиги чемпионов, разместившись на четвертой строке, имея в своем активе 27 баллов, но конкуренты отстают незначительно.

    Все прогнозы на АПЛ

    В своем последней игре АПЛ дружина Дэвида Мойеса в дерби переиграл «Челси» со счетом 3:2. Перед этим лондонцы имели 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды проиграли, и оба раза на выезде.

    13 из 27 баллов «Вест Хэм» в текущем первенстве заработал на выезде, победив четыре раза при одной мировой и двух фиаско.

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    В прошлом сезоне «Вест Хэм» дважды одолел «Бернли» — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вест Хэма» — 2.06, победа «Бернли» — 3.70, ничья — 3.68.

    «Бернли» на своем поле умеет кусать фаворитов, да и «Вест Хэм» сейчас не особо впечатляет. В общем, наша ставка на эту игру — 1Х.

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    «Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бордовые» отберут очки у «молотков»?
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