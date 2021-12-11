В субботу, 11 декабря, в рамках 20-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» примет «Сарагосу». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Альмерия» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 42 очка, что на семь больше, чем у ближайшего преследователя.

В 19 проведенных встречах андалузцы праздновали 13 викторий, три игры они закончили мировым исходом и столько же раз уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят с серией из двух ничьих, поочередно поделив очки в этот период с «Уэской» 0:0 дома и «Фуэнлабрадой» 1:1 на выезде. Перед этим они вышли победителями из семи встреч подряд.

Все прогнозы на футбол

В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в двух случаях, оба раза сыграв вничью, а также добилась семи побед, разница мячей — 17:5.

«Сарагоса»

В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе, а в этом вполне даже может побороться за выход в элиту, по крайней мере за зону плей-офф.

После 16-ти туров арагонцы с 26 очками идут на девятом месте в турнирной таблице в четырех пунктах от шестой строки, правда, от и от опасной зоны они оторвались на только на пять баллов.

За последние 16 встреч первенства коллектив потерпел лишь одно фиаско, проиграв пару туров тому назад дома «Леганесу» 0:2. Еще в этот период команда пять игр выиграла и аж десять матчей свела вничью. В прошлом игровом дне состоялась домашняя виктория над «Эйбаром» 1:0.

«Сарагоса» в этом розыгрыше Сегунды очень даже неплохо играет в гостях, проиграв только раз за девять игр при трех викториях и пяти мировых исходах.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними выигрышами — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Сарагоса»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.74, победа «Сарагосы» — 4.94, ничья — 3.70.

Андалузцы в последнее время немного притормозили, а арагонцы только начали набирать обороты. Поэтому будет неудивительно, если гости смогут разжиться очками в этой игре.