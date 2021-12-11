«Алавес» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 18:15 мск. «Алавес» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» по неприятной традиции борется за сохранение места в Примере. Нынешнее 17 место пока не гарантирует команде выживание в элите.

Вот и в минувшем туре «Алавес» уступил. Причем поражение от «Гранады» (2:1) получилось досадным оттого, что решающий мяч был пропущен в самом эндшпиле встречи.

А вот атака команды выглядит бездарно. Все-таки лишь 12 забитых мячей в 15 матчах — явный показатель проблем с реализацией.

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Против «Хетафе» «Алавес» в последние годы играет на равных. Четыре последних очных битвы завершились ничьими.

«Хетафе»

Эта команда начала сезон просто безобразно. Однако сейчас «Хетафе» вполне способно выбраться из зоны вылета.

Причем главной проблемой «Хетафе» является слабая атака — 10 мячей. Причем этот показатель является самым низким в Примере.

К слову, в минувшем туре команда не сумела взять три пункта в родных стенах. Всего-лишь ничья с «Атлетиком» (0:0) едва ли может сойти за успешный исход.

«Хетафе» не проигрывает уже на протяжении месяца. Между тем, одними ничьими из опасной зоны подняться не удастся…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Алавес» за 2.54, на ничью за 3.02, а на «Хетафе» — за 3.32.

«Алавес» нестабилен, но в родных стенах атака наконец-то должна проявить себя.

Гости испытывают заметные трудности с реализацией, но в последнее время заметно улучшили свои результаты .

Обе команды борются за выживание, и в очной битве наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.42.