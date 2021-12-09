В четверг, 9 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций нидерландский клуб «Витесс» на своем поле сыграет против словенской «Муры». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Витесс» — «Мура»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витесс»

До групповой стадии данного еврокубка «Витесс» смог преодолеть два раунда квалификации. В основном этапе после пяти туров он идет третьим, имея в своей копилке семь баллов. Столько же набрал и «Тоттенхэм», но англичане имеют лучшую разницу мячей (+3 против +1).

Начал групповой этап клуб из Арнема с гостевой виктории над предстоящим противником со счетом 2:0, после чего он на своей территории уступил французскому «Ренну» 1:2.

В последующих двух встречах «черно-желтые» обменялись домашними победами с «Тоттенхэмом», выиграв 1:0 дома и уступив 2:3 в Лондоне. А в прошлой своей игре они расписали выездную мировую с французами — 3:3.

Все прогнозы на Лигу конференций

К данной встрече «Витесс» подходит после крупной виктории над «Камбуром» 6:1 в чемпионате страны, где идет в топ-4. Отметим, что данная победа стала для коллектива первой за последние четыре игры.

«Мура»

«Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».

После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отправился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.

В основной стадии данного соревнования словенцы смогли набрать всего три очка и уже точно останутся на последнем месте. Что правда, эти пункты они заработали в прошлом туре, обыграв дома 2:1 «Тоттенхэм».

Остальные же свои четыре поединка «Мура» проиграла с общим счетом 2:10, но только в одной встрече она уступила крупно, а в двух матчах терпела минимальные фиаско.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Витесса» предлагают — 1.12.

На викторию «Муры» дают — 22.00, ничья оценена — в 8.50.

Только разгромная победа может позволить «Витессу» пробиться в плей-офф. Прогнозируем, что хозяева смогут победить с крупным счетом и ставим на них с форой -2,5.