Коэффициенты на матч Витесс — Мура
«Витесс»
До групповой стадии данного еврокубка «Витесс» смог преодолеть два раунда квалификации. В основном этапе после пяти туров он идет третьим, имея в своей копилке семь баллов. Столько же набрал и «Тоттенхэм», но англичане имеют лучшую разницу мячей (+3 против +1).
Начал групповой этап клуб из Арнема с гостевой виктории над предстоящим противником со счетом 2:0, после чего он на своей территории уступил французскому «Ренну» 1:2.
В последующих двух встречах «черно-желтые» обменялись домашними победами с «Тоттенхэмом», выиграв 1:0 дома и уступив 2:3 в Лондоне. А в прошлой своей игре они расписали выездную мировую с французами — 3:3.
Все прогнозы на Лигу конференций
К данной встрече «Витесс» подходит после крупной виктории над «Камбуром» 6:1 в чемпионате страны, где идет в топ-4. Отметим, что данная победа стала для коллектива первой за последние четыре игры.
«Мура»
«Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».
После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отправился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.
В основной стадии данного соревнования словенцы смогли набрать всего три очка и уже точно останутся на последнем месте. Что правда, эти пункты они заработали в прошлом туре, обыграв дома 2:1 «Тоттенхэм».
Остальные же свои четыре поединка «Мура» проиграла с общим счетом 2:10, но только в одной встрече она уступила крупно, а в двух матчах терпела минимальные фиаско.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Витесса» предлагают — 1.12.
На викторию «Муры» дают — 22.00, ничья оценена — в 8.50.
Только разгромная победа может позволить «Витессу» пробиться в плей-офф. Прогнозируем, что хозяева смогут победить с крупным счетом и ставим на них с форой -2,5.