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    Одержит ли «Витесс» победу с нужным счетом?

    «Витесс» — «Мура». Прогноз (к. 2.17) и ставки на футбол, Лигу конференций, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витесс» — «Мура»
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    «Витесс»
    В четверг, 9 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги конференций нидерландский клуб «Витесс» на своем поле сыграет против словенской «Муры». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Витесс» — «Мура»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 09 Декабря 2021 года
    Витесс
  • Лига конференций. Группа G
    •  Витесс 23:00 Мура Мура
  • Лига конференций. Группа G
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    Коэффициенты на матч Витесс — Мура

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  • 1.12
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  • 9.00
  • 2
  • 20.00
  • Ставка!
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    «Витесс»

    До групповой стадии данного еврокубка «Витесс» смог преодолеть два раунда квалификации. В основном этапе после пяти туров он идет третьим, имея в своей копилке семь баллов. Столько же набрал и «Тоттенхэм», но англичане имеют лучшую разницу мячей (+3 против +1).

    Начал групповой этап клуб из Арнема с гостевой виктории над предстоящим противником со счетом 2:0, после чего он на своей территории уступил французскому «Ренну» 1:2.

    В последующих двух встречах «черно-желтые» обменялись домашними победами с «Тоттенхэмом», выиграв 1:0 дома и уступив 2:3 в Лондоне. А в прошлой своей игре они расписали выездную мировую с французами — 3:3.

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    К данной встрече «Витесс» подходит после крупной виктории над «Камбуром» 6:1 в чемпионате страны, где идет в топ-4. Отметим, что данная победа стала для коллектива первой за последние четыре игры.

    «Мура»

    «Мура», как действующий чемпион Словении, взяла свой старт в данном евросезоне в Лиге чемпионов, где смогла пройти один раунд, но на второй стадии была выбита болгарским «Лудогорецем».

    После этого коллектив отправился в Лигу Европы, где также прошел там один этап, справившись с литовским «Жальгирисом», однако после этого дважды проиграл австрийскому ЛАСКу и отправился в Лигу конференций сразу в групповую стадию.

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    • В основной стадии данного соревнования словенцы смогли набрать всего три очка и уже точно останутся на последнем месте. Что правда, эти пункты они заработали в прошлом туре, обыграв дома 2:1 «Тоттенхэм».

    Остальные же свои четыре поединка «Мура» проиграла с общим счетом 2:10, но только в одной встрече она уступила крупно, а в двух матчах терпела минимальные фиаско.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Витесса» предлагают — 1.12.

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    На викторию «Муры» дают — 22.00, ничья оценена — в 8.50.

    Только разгромная победа может позволить «Витессу» пробиться в плей-офф. Прогнозируем, что хозяева смогут победить с крупным счетом и ставим на них с форой -2,5.

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    «Витесс» — «Мура»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Витесс» победу с нужным счетом?
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