ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» — «Ливерпуль»Шесть из шести. «Ливерпуль» оставил «Милан» без евровесны Nike MercurialЗарождение бренда. Как Nike изменил футбол Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • 18:23
    • Из Серии А могут исключить один из клубов
  • 00:56
    • «Милан» уступил «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
  • 00:52
    • «Атлетико» одолел «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:37
    • ПСЖ в домашнем матче разгромил «Брюгге»
  • 22:36
    • «Лейпциг» победил «Манчестер Сити» и сыграет в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Омония» оставит ни с чем «Кайрат»?

    «Омония» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Омония» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хеннинг Берг
    «Омония» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Омония» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Омония»

    «Омония», как и алмаатинцы, уже ни на что не претендует. Ну, разве что на пополнение копилки в таблице коэффициентов УЕФА.

    В первом матче этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Однако киприоты набрали 3 очка, и для утешительного финиша им хватит даже ничьей.

    В последнем матче своего чемпионата «Омония» добыла сложную викторию. На выезде минимально был обыгран АЕЛ.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Команда Хеннинга Берга уже может активно переключаться на внутренние соревнования. Стало быть, в этом матче наставник может дать отдых некоторым игрокам основы.

    «Кайрат»

    На днях команда Курбана Бердыева немного скрасила неудачный для себя сезон. Был выигран Кубок Казахстана, причем лишь в серии пенальти.

    Как бы там ни было, а евроосень «Кайрат» полностью провалил. Всего одна ничья в пяти матчах не самой сложной группы — сплошной негатив.

  • Лига Европы: «Монако» и «Вест Хэм» прошли дальше, у «Спартака» все очень сложно
  • Расклады перед заключительным туром группового этапа второго по значимости еврокубкового турнира
  • 26/11/2021

    • В этом поединке Бердыев не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Яна Вороговского. А вот его коллега по амплуа Гафуржан Суюмбаев находится в лазарете уже очень давно.

    Проблемная оборона — главный бич алмаатинцев. В 5 матчах Лиги конференций «Кайрат» пропустил 11 мячей: больше всех в группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Омонию» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Кайрат» — за 3.65.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Киприоты мотивированы завершить евроосень на позитивной ноте.

    «Кайрат» имеет заметные трудности в обороне.

    В матчах примерно равных по классу соперников многое решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Омонии» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Даллас — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Чикаго — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Северсталь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.05
  • Прогноз на матч Зенит — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ювентус — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зальцбург — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Омония» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Омония» оставит ни с чем «Кайрат»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры