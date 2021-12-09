«Омония» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Омония» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

«Омония», как и алмаатинцы, уже ни на что не претендует. Ну, разве что на пополнение копилки в таблице коэффициентов УЕФА.

В первом матче этих команд была зафиксирована нулевая ничья. Однако киприоты набрали 3 очка, и для утешительного финиша им хватит даже ничьей.

В последнем матче своего чемпионата «Омония» добыла сложную викторию. На выезде минимально был обыгран АЕЛ.

Все прогнозы на Лигу конференций

Команда Хеннинга Берга уже может активно переключаться на внутренние соревнования. Стало быть, в этом матче наставник может дать отдых некоторым игрокам основы.

«Кайрат»

На днях команда Курбана Бердыева немного скрасила неудачный для себя сезон. Был выигран Кубок Казахстана, причем лишь в серии пенальти.

Как бы там ни было, а евроосень «Кайрат» полностью провалил. Всего одна ничья в пяти матчах не самой сложной группы — сплошной негатив.

В этом поединке Бердыев не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Яна Вороговского. А вот его коллега по амплуа Гафуржан Суюмбаев находится в лазарете уже очень давно.

Проблемная оборона — главный бич алмаатинцев. В 5 матчах Лиги конференций «Кайрат» пропустил 11 мячей: больше всех в группе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Омонию» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Кайрат» — за 3.65.

Киприоты мотивированы завершить евроосень на позитивной ноте.

«Кайрат» имеет заметные трудности в обороне .

В матчах примерно равных по классу соперников многое решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Омонии» с коэффициентом 2.00.