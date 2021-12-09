В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы «Лион» примет «Рейнджерс». Этот поединок состоится 9 декабря. Начало в 20:45 мск. «Лион» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Хозяева имеют стопроцентный результат за прошедшие 5 туров. Они набрали 15 очков и им бы явно хотелось выиграть все 6 матчей в группе. Тем более, что задачу по выходу из группы с первой строчки они выполнили.

«Лион» в последних турах был результативен и не оставлял шансов последним двум команда группы. Коллектив Петера Боса обыграл дважды «Спарту» (3:0, 4:3) и выиграл у «Брондбю» 3:1.

После этого «Лион» выдал невыразительный отрезок в чемпионате. Обыграв «Монпелье» 1:0, он уступил «Реймсу» 1:2 и сыграл вничью с «Бордо» 2:2.

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Отметим, что во всех пяти поединках групповой стадии «Лион» забивал как минимум два мяча.

«Рейнджерс»

Гости сумели обеспечить себе досрочный выход в плей-офф со второй позиции, набрав 7 очков к этому туру. Все благодаря победе в 5 туре над пражской «Спартой». Матч завершился победой шотландской команды со счетом 2:0.

Беспроигрышную серию «Рейнджерса» в групповой стадии ЛЕ также составляют ничья и победа в играх с «Брондбю» (1:1, 2:0).

В гостях на евроарене «Рейнджерс» не побеждал. У него ничья и поражение. Также стоит выделить тот факт, что гости не являются забивной командой. У них всего 5 мячей после пяти туров.

К матчу с «Лионом» коллектив подходит с серией побед в чемпионате Шотландии. Там «Рейнджерс» обыграл «Ливингстон» 3:1, «Хиберниан» 1:0 и «Данди» 3:0. В турнирной таблице у команды 39 очков, которые позволяют держаться на первом месте.

Прогноз и ставка

«Лион» выступает в роли фаворита с коэффициентом 1.94. С котировкой 3.75 букмекеры предлагают нам поставить на победу «Рейнджерса». Ничья котируется за 3.95.

Обе команды уже решили свои задачи. Они идут в плей-офф, только на разные стадии. В таблице ничего не изменится после этого тура, поэтому команды могут сыграть без оглядки на результат.