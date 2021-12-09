Коэффициенты на матч Лион — Глазго Рейнджерс
«Лион»
Хозяева имеют стопроцентный результат за прошедшие 5 туров. Они набрали 15 очков и им бы явно хотелось выиграть все 6 матчей в группе. Тем более, что задачу по выходу из группы с первой строчки они выполнили.
«Лион» в последних турах был результативен и не оставлял шансов последним двум команда группы. Коллектив Петера Боса обыграл дважды «Спарту» (3:0, 4:3) и выиграл у «Брондбю» 3:1.
После этого «Лион» выдал невыразительный отрезок в чемпионате. Обыграв «Монпелье» 1:0, он уступил «Реймсу» 1:2 и сыграл вничью с «Бордо» 2:2.
Отметим, что во всех пяти поединках групповой стадии «Лион» забивал как минимум два мяча.
«Рейнджерс»
Гости сумели обеспечить себе досрочный выход в плей-офф со второй позиции, набрав 7 очков к этому туру. Все благодаря победе в 5 туре над пражской «Спартой». Матч завершился победой шотландской команды со счетом 2:0.
Беспроигрышную серию «Рейнджерса» в групповой стадии ЛЕ также составляют ничья и победа в играх с «Брондбю» (1:1, 2:0).
В гостях на евроарене «Рейнджерс» не побеждал. У него ничья и поражение. Также стоит выделить тот факт, что гости не являются забивной командой. У них всего 5 мячей после пяти туров.
К матчу с «Лионом» коллектив подходит с серией побед в чемпионате Шотландии. Там «Рейнджерс» обыграл «Ливингстон» 3:1, «Хиберниан» 1:0 и «Данди» 3:0. В турнирной таблице у команды 39 очков, которые позволяют держаться на первом месте.
Прогноз и ставка
«Лион» выступает в роли фаворита с коэффициентом 1.94. С котировкой 3.75 букмекеры предлагают нам поставить на победу «Рейнджерса». Ничья котируется за 3.95.
Обе команды уже решили свои задачи. Они идут в плей-офф, только на разные стадии. В таблице ничего не изменится после этого тура, поэтому команды могут сыграть без оглядки на результат.
«Лион» является самой забивной командой группы. «Рейнджерс» тоже прибавил в результативности, забив за 3 тура 5 мячей. Возможно, что отсутствие давления позволит соперникам показать