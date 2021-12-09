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    Обыграет ли «Селтик» «Бетис»?

    «Селтик» — «Бетис». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Бетис»
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    «Селтик» выиграл три последних матча
    9 декабря на стадионе «Селтик Парк» в Глазго «Селтик» примет «Бетис» в рамках матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы. Поединок начнется в 23:00 мск. «Селтик» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 09 Декабря 2021 года
    Селтик
  • Лига Европы. Группа G
    •  Селтик 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч Селтик — Бетис

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Селтик»

    У «Селтика» уже не осталось шансов побороться за выход в плей-офф Лиги Европы, однако ему удалось продолжить выступления в Лиге конференций.

    Коллектив имеет шесть очков, а четвертый «Ференцварош» не набрала баллов, тогда как «Байер» и грядущий соперник уже недостижимы.

    В 13 последних поединках во всех турнирах «Кельты» потерпели одно поражение при 11 победах и одной ничьей.

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    В шотландской Премьер-лиге клуб занимает вторую позицию с отставанием в четыре очка от лидера и чемпиона «Рейнджерс».

    «Бетис»

    «Бетис» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей и вышел в 1/16 финала. Выиграть группу и пройти в 1/8 финала напрямую ему не удастся, поскольку «Байер» уже недостижим.

    Команда Мануэля Пеллегрини хорошо провела первые три матча, а в четвертом туре с треском проиграла на выезде леверкузенскому «Байеру», пропустив четыре безответных мяча.

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    • В пятом поединке андалузцам удалось переиграть «Ференцварош» (2:0).

    Коллектив победил в пяти последних матчах во всех турнирах. В испанской Примере он занимает третье место с отставанием в восемь очков от лидера «Реала».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.

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    «Селтик» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Селтик» «Бетис»?
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