Коэффициенты на матч Селтик — Бетис
«Селтик»
У «Селтика» уже не осталось шансов побороться за выход в плей-офф Лиги Европы, однако ему удалось продолжить выступления в Лиге конференций.
Коллектив имеет шесть очков, а четвертый «Ференцварош» не набрала баллов, тогда как «Байер» и грядущий соперник уже недостижимы.
В 13 последних поединках во всех турнирах «Кельты» потерпели одно поражение при 11 победах и одной ничьей.
В шотландской Премьер-лиге клуб занимает вторую позицию с отставанием в четыре очка от лидера и чемпиона «Рейнджерс».
«Бетис»
«Бетис» занимает второе место в группе после пяти сыгранных матчей и вышел в 1/16 финала. Выиграть группу и пройти в 1/8 финала напрямую ему не удастся, поскольку «Байер» уже недостижим.
Команда Мануэля Пеллегрини хорошо провела первые три матча, а в четвертом туре с треском проиграла на выезде леверкузенскому «Байеру», пропустив четыре безответных мяча.
В пятом поединке андалузцам удалось переиграть «Ференцварош» (2:0).
Коллектив победил в пяти последних матчах во всех турнирах. В испанской Примере он занимает третье место с отставанием в восемь очков от лидера «Реала».
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,20.