Нидерландский АЗ сыграет на своем поле против датского «Раннерса» в шестом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря в Алкмаре, начало — в 20:45 мск. АЗ Алкмар — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЗ

АЗ занимает первое место в группе после пяти туров, в которых набрал 11 очков.

Клуб из Алкмара уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира. Более того, АЗ при любом раскладе финиширует первым и попадет сразу в 1/8 финала.

АЗ еще ни разу не проигрывал, одержав три победы и расписав две мировые. При этом команда Паскаля Янсена пропустила всего лишь три мяча.

В 14-ти предыдущих матчах АЗ потерпел всего лишь два поражения. А на своем поле АЗ последний раз проигрывал еще в начале сентября.

«Раннерс»

«Раннерс» тем временем набрал семь очков и находится на второй строчке, опережая чешский «Яблонец» на один балл.

По сути, в предстоящем матче датскому клубу надо только выигрывать, поскольку конкурент в последнем туре встречается с худшей командой группы, румынским «Клужем», и, скорее всего, наберет три очка.

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«Раннерс», как и АЗ, еще ни разу не проигрывал на групповом этапе. Правда, четыре из пяти матчей с его участием завершились вничью (в трех случаях со счетом 2:2).

Прогноз и ставка

На АЗ в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Раннерса» — за 3.08.

Вряд ли у АЗ будет максимальный настрой в этой игре. Хозяева свою задачу уже решили. А тем более через несколько дней после встречи с «Раннерсом» их ждет матч против «Аякса».

Так что силы лучше поберечь, они еще пригодятся футболистам АЗ в игре с лучшей командой Нидерландов.

В общем, у смелых датчан есть шикарный шанс одержать важнейшую победу.

Ставка — победа «Раннерса» за 3.08.