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    Сможет ли «Раннерс» выиграть на поле АЗ?

    АЗ Алкмар — «Раннерс». Прогноз (к. 3.08) и ставки на футбол, Лига конференций, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на АЗ Алкмар — «Раннерс»
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    «Раннерс» еще ни разу не проигрывал на групповом этапе
    Нидерландский АЗ сыграет на своем поле против датского «Раннерса» в шестом туре группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 9 декабря в Алкмаре, начало — в 20:45 мск. АЗ Алкмар — «Раннерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 09 Декабря 2021 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 Раннерс Раннерс
  • Лига конференций. Группа D
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    Коэффициенты на матч АЗ Алкмар — Раннерс

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    АЗ

    АЗ занимает первое место в группе после пяти туров, в которых набрал 11 очков.

    Клуб из Алкмара уже обеспечил себе участие в плей-офф турнира. Более того, АЗ при любом раскладе финиширует первым и попадет сразу в 1/8 финала.

    АЗ еще ни разу не проигрывал, одержав три победы и расписав две мировые. При этом команда Паскаля Янсена пропустила всего лишь три мяча.

    В 14-ти предыдущих матчах АЗ потерпел всего лишь два поражения. А на своем поле АЗ последний раз проигрывал еще в начале сентября.

    «Раннерс»

    «Раннерс» тем временем набрал семь очков и находится на второй строчке, опережая чешский «Яблонец» на один балл.

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    • По сути, в предстоящем матче датскому клубу надо только выигрывать, поскольку конкурент в последнем туре встречается с худшей командой группы, румынским «Клужем», и, скорее всего, наберет три очка.

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    «Раннерс», как и АЗ, еще ни разу не проигрывал на групповом этапе. Правда, четыре из пяти матчей с его участием завершились вничью (в трех случаях со счетом 2:2).

    Прогноз и ставка

    На АЗ в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Раннерса» — за 3.08.

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    Вряд ли у АЗ будет максимальный настрой в этой игре. Хозяева свою задачу уже решили. А тем более через несколько дней после встречи с «Раннерсом» их ждет матч против «Аякса».
    Так что силы лучше поберечь, они еще пригодятся футболистам АЗ в игре с лучшей командой Нидерландов.

    В общем, у смелых датчан есть шикарный шанс одержать важнейшую победу.

    Ставка — победа «Раннерса» за 3.08.

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    АЗ Алкмар — «Раннерс»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Раннерс» выиграть на поле АЗ?
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