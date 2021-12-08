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    «Зенит» проиграет «Челси» с крупным счетом?

    «Зенит» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Лига чемпионов, 8 декабря 2021 года

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    Клаудиньо
    «Зенит» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 08 Декабря 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:45 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Зенит — Челси

  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.52
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей. Сейчас в активе сине-бело-голубых четыре очка.

    И как бы ни завершился предстоящий матч, «Зенит» все равно останется на третьей строчке. Даже в случае поражения и равенства очков с «Мальме».

    Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в Лигу Европы после гостевого матча с «Мальме», который завершился вничью 1:1. «Зенит» тогда ушел от поражения за несколько минут до финального свистка благодаря голу Ярослава Ракицкого, который реализовал пенальти.

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  • 03/12/2021

    • «Зенит» в этой Лиге чемпионов не пропускал только в домашнем матче с «Мальме». В остальных встречах клуб из Питера пропустил в общей сложности семь мячей.

    «Челси»

    «Челси» тем временем занимает первое место, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

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  • 05/12/2021

    • А это говорит о том, что «Челси» в предстоящем матче нужно обязательно выигрывать, чтобы остаться на первой строчке. Это будет очень важно при жеребьевке 1/8 финала ЛЧ.

    «Челси» до сих пор не смог набрать очки только в гостевой игре против «Ювентуса», которая завершилась поражением 0:1. На своем поле команда Томаса Тухеля разгромила туринский клуб со счетом 4:0.

    «Челси» пропустил всего лишь один мяч в пяти матчах Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 6.10, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Челси» — за 1.57.

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    Можно было бы говорить про отсутствие мотивации у гостей, но это не так. «Челси» нужна победа, чтобы выйти в плей-офф с первого места. В таком случае команде Тухеля, скорее всего, не придется сразу же играть против самых опасных соперников.

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    Поэтому «Зениту» будет сложно рассчитывать даже на ничью.

    Год назад «Челси» завершил групповой этап домашней ничьей с «Краснодаром». Но тогда была другая ситуация — «Челси» было достаточно ничейного результата, чтобы сохранить за собой первое место. Сейчас этого может не хватить.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.49.

    Плюс не будем забывать, что «Челси» на днях проиграл «Вест Хэму» (2:3). Этот момент тоже повлияет на настрой лондонской команды, которая при Тухеле крайне редко проводит несколько неудачных матчей подряд.

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    «Зенит» — «Челси»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» проиграет «Челси» с крупным счетом?
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