«Зенит» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск. «Зенит» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей. Сейчас в активе сине-бело-голубых четыре очка.

И как бы ни завершился предстоящий матч, «Зенит» все равно останется на третьей строчке . Даже в случае поражения и равенства очков с «Мальме».

Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в Лигу Европы после гостевого матча с «Мальме», который завершился вничью 1:1. «Зенит» тогда ушел от поражения за несколько минут до финального свистка благодаря голу Ярослава Ракицкого, который реализовал пенальти.

«Зенит» в этой Лиге чемпионов не пропускал только в домашнем матче с «Мальме». В остальных встречах клуб из Питера пропустил в общей сложности семь мячей.

«Челси»

«Челси» тем временем занимает первое место, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

А это говорит о том, что «Челси» в предстоящем матче нужно обязательно выигрывать, чтобы остаться на первой строчке. Это будет очень важно при жеребьевке 1/8 финала ЛЧ.

«Челси» до сих пор не смог набрать очки только в гостевой игре против «Ювентуса», которая завершилась поражением 0:1. На своем поле команда Томаса Тухеля разгромила туринский клуб со счетом 4:0.

«Челси» пропустил всего лишь один мяч в пяти матчах Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

На «Зенит» в этом матче можно поставить за 6.10, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Челси» — за 1.57.

Можно было бы говорить про отсутствие мотивации у гостей, но это не так. «Челси» нужна победа, чтобы выйти в плей-офф с первого места. В таком случае команде Тухеля, скорее всего, не придется сразу же играть против самых опасных соперников.

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Поэтому «Зениту» будет сложно рассчитывать даже на ничью.

Год назад «Челси» завершил групповой этап домашней ничьей с «Краснодаром». Но тогда была другая ситуация — «Челси» было достаточно ничейного результата, чтобы сохранить за собой первое место. Сейчас этого может не хватить.

Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 2.49.

Плюс не будем забывать, что «Челси» на днях проиграл «Вест Хэму» (2:3). Этот момент тоже повлияет на настрой лондонской команды, которая при Тухеле крайне редко проводит несколько неудачных матчей подряд.