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    Киевляне насолят «Бенфике»?

    «Бенфика» — «Динамо» К. Дерзкая ставка за 5.10 на матч Лиги чемпионов 8 декабря 2021 года

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    Мирча Луческу
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 08 Декабря 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    Коэффициенты на матч Бенфика — Динамо К

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
    •

    «Бенфика»

    Лиссабонцы имеют сложную диспозицию. С одной стороны, у «Бенфики» преимущество по личным встречам перед «Барселоной», с другой — отставание от каталонцев на два очка заставляет исключительно побеждать украинцев.

    В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» провалилась. В дерби со «Спортингом» соперник был сильнее по всем статьям (1:3).

    В этом поединке «орлы» сыграет не в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Диого Гонсалвеш, Лукас Верисимо, Родриго Пиньо и Неманья Радоньич.

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    Зато особенно мотивирован украинский форвард Роман Яремчук. Воспитанник академии «Динамо» не смог заиграть в родном клубе, и наверняка будет рвать и метать.

    «Динамо» К

    Киевляне лишь в минувшем туре открыли счет своим голам в Лиге чемпионов. Да и вообще, в матче с «Баварией» команда Мирчи Луческу выглядела достойно, хоть и уступила (1:2).

    В минувшем туре УПЛ «Динамо» К добыло уверенную викторию. На тяжелом газоне был обыгран «Верес» (0:3).

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    • «Динамо» К в своем чемпионате делит лидерство с донецким «Шахтером». Причем команды соревнуются лишь по разнице мячей.

    Нет сомнений, что динамовцы постараются напоследок насолить «орлам». Луческу, конечно, будет держать в уме чемпионат Украины, но редкий шанс блеснуть в Лиге чемпионов киевляне постараются использовать.

    Коэффициенты

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.33, на ничью за 5.10, а на «Динамо» К — за 11.00.

    Прогноз

    Хозяева вряд ли успеют отойти от обидного поражения в чемпионате.

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    Динамовцы будут играть уже без мотивации, но наверняка постараются разжиться хотя бы баллом.

    Ставка

    Киевлянам уже ничего не нужно, но очки в таблицу коэффициентов «Динамо» постарается заработать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.10.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на футбол. Киевляне насолят «Бенфике»?
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