«Бенфика» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 23:00 мск. «Бенфика» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Лиссабонцы имеют сложную диспозицию. С одной стороны, у «Бенфики» преимущество по личным встречам перед «Барселоной», с другой — отставание от каталонцев на два очка заставляет исключительно побеждать украинцев.

В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» провалилась. В дерби со «Спортингом» соперник был сильнее по всем статьям (1:3).

В этом поединке «орлы» сыграет не в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Диого Гонсалвеш, Лукас Верисимо, Родриго Пиньо и Неманья Радоньич.

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Зато особенно мотивирован украинский форвард Роман Яремчук. Воспитанник академии «Динамо» не смог заиграть в родном клубе, и наверняка будет рвать и метать.

«Динамо» К

Киевляне лишь в минувшем туре открыли счет своим голам в Лиге чемпионов. Да и вообще, в матче с «Баварией» команда Мирчи Луческу выглядела достойно, хоть и уступила (1:2).

В минувшем туре УПЛ «Динамо» К добыло уверенную викторию. На тяжелом газоне был обыгран «Верес» (0:3).

«Динамо» К в своем чемпионате делит лидерство с донецким «Шахтером». Причем команды соревнуются лишь по разнице мячей.

Нет сомнений, что динамовцы постараются напоследок насолить «орлам». Луческу, конечно, будет держать в уме чемпионат Украины, но редкий шанс блеснуть в Лиге чемпионов киевляне постараются использовать.

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.33, на ничью за 5.10, а на «Динамо» К — за 11.00.

Прогноз

Хозяева вряд ли успеют отойти от обидного поражения в чемпионате .

Динамовцы будут играть уже без мотивации, но наверняка постараются разжиться хотя бы баллом.

Ставка

Киевлянам уже ничего не нужно, но очки в таблицу коэффициентов «Динамо» постарается заработать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.10.

Для остальных — более умеренный прогноз.