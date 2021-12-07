«Реал»

Мадридцы выиграли 4 из 5 матчей группового этапа Лиги чемпионов у «Интера» (1:0), «Шахтёра» (5:0, 2:1) и «Шерифа» (3:0), уступив тираспольцам дома (1:2), и обеспечили себе путевку в плей-офф.

Победная серия «Реала» составляет 8 игр с учетом чемпионата Испании.

Команда Анчелотти лидирует в Ла Лиге с 8-очковым отрывом, переиграв в последних турах «Эльче» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1), «Гранаду» (4:1), «Севилью» (2:1), «Атлетик» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:0).

«Интер»

В чемпионате Италии подопечные Индзаги идут на втором месте, в 5 прошлых турах они одолели «Наполи» (3:2), «Венецию» (2:0), «Специю» (2:0), «Рому» (3:0) и сыграли вничью с «Миланом».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Интер» не проигрывал в 11 последних матчах ЛЧ и Серии А. «Нерадзурри» набрали 10 очков в матчах с «Шерифом» (3:1, 3:1), «Шахтёром» (0:0, 2:0) и «Реалом» (0:1) и гарантировали участие в 1/8 финала еврокубка. Победа в Мадриде позволит выйти с первого места.

«Реал» — «Интер»: статистика личных встреч

Королевский клуб выиграл 3 последних официальных матча у «Интера» (3:2, 2:0, 1:0).

Прошлую победу над «Реалом» «нерадзурри» одержали в ноябре 1998 года (3:1).

Прогноз Павла Занозина

«Реал» — «Интер» — крутейший матч за первое место в группе и центральный сегодня в Лиге чемпионов. И та и другая команда в полном порядке сейчас, и матчи национальных чемпионатов это подтверждают.

«Интеру» надо побеждать, а значит, надо играть по принципу «вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим». Даже против «Реала» «нерадзурри» могут себе это позволить. Закрываться и надеяться на одну контратаку — не стиль Симоне Индзаги.

Фрибет 1000 рублей в мобильном приложении для новых клиентов. Регистрируйся!

Думаю, что игра будет открытой, результативной и классной. В таких матчах одно удовольствие ставить на масштабный верх. Мой прогноз — тотал больше 3,5 за 2.50.

Сегодня буду комментировать этот матч в приложении Фонбет и на Fonbet.ru. Так что заходите!