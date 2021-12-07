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    «Реал» — «Интер». Прогноз Павла Занозина на матч Лиги чемпионов 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Интер»
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    Карло Анчелотти
    Мадридский «Реал» принимает «Интер» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Королевский клуб победил миланцев в трех последних встречах. Прогноз специально для LiveSport.Ru на топовый матч дает известный комментатор и амбасадор БК Фонбет Павел Занозин. «Реал» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал»

    Мадридцы выиграли 4 из 5 матчей группового этапа Лиги чемпионов у «Интера» (1:0), «Шахтёра» (5:0, 2:1) и «Шерифа» (3:0), уступив тираспольцам дома (1:2), и обеспечили себе путевку в плей-офф.

    Победная серия «Реала» составляет 8 игр с учетом чемпионата Испании.

    Команда Анчелотти лидирует в Ла Лиге с 8-очковым отрывом, переиграв в последних турах «Эльче» (2:1), «Райо Вальекано» (2:1), «Гранаду» (4:1), «Севилью» (2:1), «Атлетик» (1:0) и «Реал Сосьедад» (2:0).

    «Интер»

    В чемпионате Италии подопечные Индзаги идут на втором месте, в 5 прошлых турах они одолели «Наполи» (3:2), «Венецию» (2:0), «Специю» (2:0), «Рому» (3:0) и сыграли вничью с «Миланом».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Интер» не проигрывал в 11 последних матчах ЛЧ и Серии А. «Нерадзурри» набрали 10 очков в матчах с «Шерифом» (3:1, 3:1), «Шахтёром» (0:0, 2:0) и «Реалом» (0:1) и гарантировали участие в 1/8 финала еврокубка. Победа в Мадриде позволит выйти с первого места.

    «Реал» — «Интер»: статистика личных встреч

    • Королевский клуб выиграл 3 последних официальных матча у «Интера» (3:2, 2:0, 1:0).
    • Прошлую победу над «Реалом» «нерадзурри» одержали в ноябре 1998 года (3:1).

    Прогноз Павла Занозина

    «Реал» — «Интер» — крутейший матч за первое место в группе и центральный сегодня в Лиге чемпионов. И та и другая команда в полном порядке сейчас, и матчи национальных чемпионатов это подтверждают.

    «Интеру» надо побеждать, а значит, надо играть по принципу «вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим». Даже против «Реала» «нерадзурри» могут себе это позволить. Закрываться и надеяться на одну контратаку — не стиль Симоне Индзаги.

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    Думаю, что игра будет открытой, результативной и классной. В таких матчах одно удовольствие ставить на масштабный верх. Мой прогноз — тотал больше 3,5 за 2.50.

    Сегодня буду комментировать этот матч в приложении Фонбет и на Fonbet.ru. Так что заходите!

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    «Реал» — «Интер»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Ждем классной игры
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