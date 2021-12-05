«Лион» сыграет на выезде с «Бордо» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:45 мск. «Бордо» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» опустился в турнирной таблице Лиги 1 на 18-е место. В 16-ти матчах «жирондинцы» набрали всего лишь 13 очков.

Перед началом сезона «Бордо» пригласил классного тренера, но этого, похоже, недостаточно. Пока что Владимиру Петковичу не удается вывести команду на новый уровень. «Бордо» срочно нуждается в усилении состава.

Более того, у «Бордо» на данный момент худшая оборона в лиге — 37 пропущенных мячей в 16-ти турах. То есть в среднем за матч команда пропускает больше двух голов.

Среди недели «Бордо» проиграл на выезде «Страсбургу» со счетом 2:5.

«Лион»

«Лион» тем временем набрал 22 очка и находится на десятом месте после 15-ти сыгранных матчей.

В среду команда Питера Боса проиграла на своем поле «Реймсу» (1:2). В последних пяти матчах Лиги 1 «Лион» потерпел три поражения.

И это явно не те результаты, на которые рассчитывали в клубе перед началом сезона. Сбои по-прежнему случаются слишком часто.

Все прогнозы на Лигу 1

В семи гостевых матчах чемпионата Франции «Лион» одержал всего лишь две победы.

Прогноз и ставка

На «Бордо» в этом матче можно поставить за 4.85, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Лиона» — за 1.75.

У «Бордо» настоящая беда с игрой в защите, и именно поэтому «Лион», скорее всего, наберет три очка в предстоящем матче. У гостей тоже хватает проблем, но они все же не такие явные, как у хозяев.

Ставка — победа «Лиона» + обе команды забьют за 2.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лиона» больше 2,0 за 2.06.