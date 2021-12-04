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    Ждем «низовой» исход матча

    «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат Англии, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Брайтон»
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    Че Адамс
    В субботу, 4 декабря, в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле сыграет против «Брайтона». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 18:00 по мск. «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    У «Саутгемптона» на счету находится 15 баллов, с которыми он разместился на 15 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая на пять очков зону вылета.

    «Святые» победили в этом чемпионате три раза, шесть встреч свели вничью и пять раз проиграли. К данному поединку они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией.

    В этот период «красно-белые» сперва поочередно проиграли в выездных матчах 1:2 «Норвичу» и 0:4 «Ливерпулю», после чего поделили очки на своем поле с «Лестером», сыграв 2:2. Перед этим неудачным периодом они выиграли две игры подряд.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле «Саутгемптон» выступает намного лучше, чем в гостях. Так, сейчас у команды в родных стенах только одно фиаско. Еще коллектив дважды победил и четыре раза сыграл вничью.

    «Брайтон»

    «Брайтон» перед этим туром делит седьмое место с «Лестером» и «Тоттенхэмом», набрав 19 очков. От пятой еврокубковой позиции отрыв составляет четыре пункта.

    «Чайки» за 14 проведенных встреч выиграли в четырех из них, три раза они уходили с поля поверженными и семь матчей свели вничью. Разница мячей в этих играх составляет 13:15.

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    • Стоит отметить, что за последние девять поединков в рамках АПЛ «сине-белые» не одержали ни одной победы, семь раз сыграв вничью и дважды проиграв. В минувшем туре они расписали выездную мировую с «Вест Хэмом» -1:1.

    Вне родных стен «Брайтон» в этом чемпионате играет в целом неплохо, проиграв пока только одну игру из семи при двух выигрышах и четырех мировых исходах.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Брайтона» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.42.

    Данные команды являются одними из самых малорезультативных в лиге, и вряд ли в очном противостоянии смогут выдать голевую феерию. В общем, в этом сражении прогнозируем низовой матч.

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    «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Ждем «низовой» исход матча
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