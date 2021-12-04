В субботу, 4 декабря, в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем поле сыграет против «Брайтона». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 18:00 по мск. «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

У «Саутгемптона» на счету находится 15 баллов, с которыми он разместился на 15 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая на пять очков зону вылета.

«Святые» победили в этом чемпионате три раза, шесть встреч свели вничью и пять раз проиграли. К данному поединку они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией.

В этот период «красно-белые» сперва поочередно проиграли в выездных матчах 1:2 «Норвичу» и 0:4 «Ливерпулю», после чего поделили очки на своем поле с «Лестером», сыграв 2:2. Перед этим неудачным периодом они выиграли две игры подряд.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле «Саутгемптон» выступает намного лучше, чем в гостях. Так, сейчас у команды в родных стенах только одно фиаско. Еще коллектив дважды победил и четыре раза сыграл вничью.

«Брайтон»

«Брайтон» перед этим туром делит седьмое место с «Лестером» и «Тоттенхэмом», набрав 19 очков. От пятой еврокубковой позиции отрыв составляет четыре пункта.

«Чайки» за 14 проведенных встреч выиграли в четырех из них, три раза они уходили с поля поверженными и семь матчей свели вничью . Разница мячей в этих играх составляет 13:15.

Стоит отметить, что за последние девять поединков в рамках АПЛ «сине-белые» не одержали ни одной победы, семь раз сыграв вничью и дважды проиграв. В минувшем туре они расписали выездную мировую с «Вест Хэмом» -1:1.

Вне родных стен «Брайтон» в этом чемпионате играет в целом неплохо, проиграв пока только одну игру из семи при двух выигрышах и четырех мировых исходах.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.46.

На викторию «Брайтона» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.42.

Данные команды являются одними из самых малорезультативных в лиге, и вряд ли в очном противостоянии смогут выдать голевую феерию. В общем, в этом сражении прогнозируем низовой матч.