«Локомотив» сыграет на своем поле против «Урала» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 декабря в Москве, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров. На данный момент в активе «железнодорожников» 25 очков.

Судя по последним матчам, «Локомотив» находится просто в ужасном состоянии .

В понедельник команда Маркуса Гисдоля проиграла на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3. А перед этим были поражения от «Ахмата» и «Лацио».

И еще один почти шокирующий факт : в 14-ти предыдущих матчах у «Локо» только одна победа. Последний раз «железнодорожники» выигрывали еще в конце октября.

Все прогнозы на РПЛ

И сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что смена главного тренера явно не пошла команде на пользу. Под руководством Марко Николича «Локомотив» играл значительно лучше.

«Урал»

«Урал» тем временем находится на последнем месте. В 16-ти матчах клуб из Екатеринбурга набрал 13 очков.

Но паниковать пока рано, отставание «Урала» от конкурентов сложно назвать существенным. Одна победа может поднять команду сразу на 12-ю строчку.

Беспроигрышная серия «Урала» в РПЛ составляет уже четыре матча. Правда, во всех случаях была зафиксирована ничья.

Но тут важно отметить, что «Урал» выстоял в матчах с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Урал» пропустил всего лишь три мяча в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Урала» — за 5.15.

«Локомотив» к концу года просто развалился. И есть подозрение, что зимой ремонтировать этот «паровоз» придется не Гисдолю, кандидатура которого изначально вызывала сомнения. Последние матчи окончательно подтвердили, что «Локомотив» ошибся с выбором тренера.

«Урал», скорее всего, воспользуется проблемами соперника. «Локомотив» сейчас уязвим как никогда.

Ставка — победа «Урала» или ничья за 2.20.

Также можно рассмотреть ставку на гол «Урала» за 1.74.