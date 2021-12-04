ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз Лионель МессиМесси нейтрализовали во Франции Никита ИосифовИз лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе
    Все новости спорта

    «Урал» воспользуется проблемами «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат России 4 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Урал Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Гисдоль
    «Локомотив» сыграет на своем поле против «Урала» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 4 декабря в Москве, начало — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •

    Коэффициенты на матч Локомотив — Урал

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров. На данный момент в активе «железнодорожников» 25 очков.

    Судя по последним матчам, «Локомотив» находится просто в ужасном состоянии.

    В понедельник команда Маркуса Гисдоля проиграла на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3. А перед этим были поражения от «Ахмата» и «Лацио».

    И еще один почти шокирующий факт: в 14-ти предыдущих матчах у «Локо» только одна победа. Последний раз «железнодорожники» выигрывали еще в конце октября.

    Все прогнозы на РПЛ

    И сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что смена главного тренера явно не пошла команде на пользу. Под руководством Марко Николича «Локомотив» играл значительно лучше.

    «Урал»

    «Урал» тем временем находится на последнем месте. В 16-ти матчах клуб из Екатеринбурга набрал 13 очков.

    Но паниковать пока рано, отставание «Урала» от конкурентов сложно назвать существенным. Одна победа может поднять команду сразу на 12-ю строчку.

  • Спаситель с репутацией. «МЮ» нашел нового тренера в «Локомотиве»
  • Ральф Рангник переезжает из Москвы в Англию
  • 30/11/2021

    • Беспроигрышная серия «Урала» в РПЛ составляет уже четыре матча. Правда, во всех случаях была зафиксирована ничья.

    Но тут важно отметить, что «Урал» выстоял в матчах с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Сочи».

    «Урал» пропустил всего лишь три мяча в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Урала» — за 5.15.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Локомотив» к концу года просто развалился. И есть подозрение, что зимой ремонтировать этот «паровоз» придется не Гисдолю, кандидатура которого изначально вызывала сомнения. Последние матчи окончательно подтвердили, что «Локомотив» ошибся с выбором тренера.

    «Урал», скорее всего, воспользуется проблемами соперника. «Локомотив» сейчас уязвим как никогда.

    Ставка — победа «Урала» или ничья за 2.20.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Урала» за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Касымпаша — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Портимоненси — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Урал» воспользуется проблемами «Локомотива»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры