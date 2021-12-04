Коэффициенты на матч Локомотив — Урал
«Локомотив»
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров. На данный момент в активе «железнодорожников» 25 очков.
Судя по последним матчам,
В понедельник команда Маркуса Гисдоля проиграла на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3. А перед этим были поражения от «Ахмата» и «Лацио».
И еще один почти
И сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что смена главного тренера явно не пошла команде на пользу. Под руководством Марко Николича «Локомотив» играл значительно лучше.
«Урал»
«Урал» тем временем находится на последнем месте. В 16-ти матчах клуб из Екатеринбурга набрал 13 очков.
Но паниковать пока рано, отставание «Урала» от конкурентов сложно назвать существенным. Одна победа может поднять команду сразу на 12-ю строчку.
Беспроигрышная серия «Урала» в РПЛ составляет уже четыре матча. Правда, во всех случаях была зафиксирована ничья.
Но тут важно отметить, что «Урал» выстоял в матчах с «Зенитом», «Крыльями Советов» и «Сочи».
«Урал» пропустил всего лишь три мяча в пяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Локомотив» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Урала» — за 5.15.
«Локомотив» к концу года просто развалился. И есть подозрение, что зимой ремонтировать этот «паровоз» придется не Гисдолю, кандидатура которого изначально вызывала сомнения. Последние матчи окончательно подтвердили, что «Локомотив» ошибся с выбором тренера.
«Урал», скорее всего, воспользуется проблемами соперника. «Локомотив» сейчас уязвим как никогда.
Ставка — победа «Урала» или ничья за 2.20.
Также можно рассмотреть ставку на гол «Урала» за 1.74.