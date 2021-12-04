В субботу, 4 декабря, в рамках 21-го тура первого английского дивизиона «Блэкберн» на своем поле сыграет против «Престона». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Блэкберн» — «Престон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

По истечении 20 туров «Блэкберн» заработал 33 балла. Данное количество пунктов позволяет команде находиться в зоне плей-офф, но конкуренты за повышение отстают совсем незначительно.

«Бродяги» за последние семь встреч чемпионата смогли победить в пяти из них при одной ничьей и фиаско. Что правда, данное поражение было очень болезненным и унизительным — дома 0:7 от «Фулхэма».

В двух предыдущих игровых днях коллектив смог отпраздновать две виктории, поочередно одолев в родных стенах 4:0 «Петерборо» и 1:0 на выезде «Сток Сити».

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В родных стенах «Блэкберн», если не брать в учет провал с «дачниками», в целом выступает сносно, одержав шесть побед в десяти проведенных играх при двух ничьих и двух проигрышах.

«Престон»

«Престон» же насобирал в 20 проведенных поединках 25 очков и разместился на 17 строке в турнирной таблице Чемпионшипа, равноудаленно находясь и от опасной зоны, и от зоны плей-офф.

За последние шесть игр первенства «неуязвимые» смогли добиться трех выигрышей, две встречи они проиграли и одну свели вничью — в прошлом туре дома с лидирующим «Фулхэмом» 1:1.

Причем фиаско были от команд, которые находятся в турнирке по соседству, а две виктории из трех были добыты на выезде, и одна из них над «Борнмутом» 2:1, идущим сейчас вторым.

Гостевая статистика «Престона» особо не впечатляет. В десяти выездных матчах было добыто лишь две победы при трех ничьих и пяти фиаско.

В минувшем сезоне данные команды обменялись гостевыми выигрышами — 1:2 и 3:0. Всего же за последние десять очных встреч они только в двух случаях не забивали друг другу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.16.

На викторию «Престона» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.56.

Как правило, очные встречи этих команд проходят с обоюдно забитыми голами и носят верховой характер. В общем, в этой игре также не исключаем данную закономерность и ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют.