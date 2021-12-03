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    Прогнозируем обмен голами

    «Уэска» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат Испании, 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Вальядолид»
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    «Уэска»
    В пятницу, 3 декабря, в рамках 19-го тура второго испанского дивизиона «Уэска» на своей арене «Эль Алькорас» примет «Вальядолид». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Уэска» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Декабря 2021 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 23:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч Уэска — Вальядолид

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

    По итогам 18 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 22 балла, с которыми идут во второй части турнирной таблицы. Они пять раз побеждали при семи мировых исходах и шести фиаско.

    За последние восемь игр первенства «гранатово-синих» смогли одержать всего одну викторию, дважды они уступали и пять встреч свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре на выезде с лидирующей «Альмерией» — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Уэска» в текущем чемпионате смогла выиграть лишь две игры из девяти проведенных. Еще трижды она уступала и четыре поединка завершила вничью.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» также провел прошлый сезон в Примере, но не смог там удержаться, вылетев в Сегунду, где на текущий момент находится с 31 баллом на пятой строке в четырех пунктах от второй позиции.

    «Фиолетово-белые» за 18 проведенных матчей добились девяти выигрышей, еще они по четыре раза делили очки со своими оппонентами и пять встреч проиграли.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Пусела» в отрезке последних семи последних игр первенства потерпела две неудачи и пять поединков выиграла. Одна из викторий состоялась в минувшем туре на своей территории над «Картахеной» — 2:0.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Вальядолид» выступает не лучшим образом, выиграв три раза и при двух ничейных результатах и четырех фиаско, разница мячей — 11:15.

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    В прошлом сезоне в Примере «Уэска» в играх с «Вальядолидом» заработала четыре очка, победив 3:1 на выезде и расписав мировую 2:2 на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вальядолида» — 2.51, победа «Уэски» — 2.85, ничья — 3.34.

    «Уэска» не забивала в последних двух встречах чемпионата и будет решительно настроена прервать эту серию, а у «Вальядолида» с результативностью все в порядке, так как он отличился хоть раз в своих 13 последних играх. В общем, прогнозируем в данном поединке обмен голами.

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    «Уэска» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. Прогнозируем обмен голами
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