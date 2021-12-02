«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 декабря в Лондоне, начало — в 22:30 мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В 12-ти матчах «шпоры» набрали 19 очков.

«Тоттенхэм» уже успел провести под руководством Антонио Конте четыре матча. Впечатления пока что не самые однозначные. Итальянец, как и его предшественники, похоже, тоже не понимает, что делать с этой командой.

С одной стороны, неплохой матч и победа над «Лидсом», а с другой — неприятное поражение от словенской «Муры» в Лиге конференций. Кроме того, в игре с «Эвертоном», которая завершилась вничью 0:0, «Тоттенхэм» тоже не блистал.

В минувшее воскресенье «Тоттенхэм» должен был сыграть на выезде с «Бернли», но матч отменили из-за снегопада.

«Тоттенхэм» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью на своем поле в рамках АПЛ.

«Брентфорд»

«Брентфорд» находится на 12-й строчке после 13-ти сыгранных матчей. На данный момент в активе дебютанта АПЛ 16 очков.

В прошлом туре команда Томаса Франка выиграла на своем поле у «Эвертона» (1:0), благодаря чему прервала серию из пяти матчей без побед.

У «Брентфорда» был непростой отрезок, в течение которого он потерпел четыре поражения кряду и сыграл вничью с «Ньюкаслом».

Все прогнозы на АПЛ

Надо признать, что сейчас «Брентфорд» выглядит уже не так дерзко, как в самом начале сезона, когда ему удалось обыграть «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

«Брентфорд» не смог забить только в одном из шести предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Брентфорда» — за 5.55.

«Тоттенхэм» по-прежнему не внушает доверия даже в таких матчах, против откровенных середняков. За прошедший месяц Конте пока так и не удалось существенно повлиять на игру команды.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.