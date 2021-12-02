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    Сможет ли «Тоттенхэм» обыграть «Брентфорд»?

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Прогноз (к. 2.40) и ставки на чемпионат Англии 2 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брентфорд»
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    Серхио Регилон
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 декабря в Лондоне, начало — в 22:30 мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Декабря 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Брентфорд

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  • 4.40
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  • 5.00
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. В 12-ти матчах «шпоры» набрали 19 очков.

    «Тоттенхэм» уже успел провести под руководством Антонио Конте четыре матча. Впечатления пока что не самые однозначные. Итальянец, как и его предшественники, похоже, тоже не понимает, что делать с этой командой.

    С одной стороны, неплохой матч и победа над «Лидсом», а с другой — неприятное поражение от словенской «Муры» в Лиге конференций. Кроме того, в игре с «Эвертоном», которая завершилась вничью 0:0, «Тоттенхэм» тоже не блистал.

    В минувшее воскресенье «Тоттенхэм» должен был сыграть на выезде с «Бернли», но матч отменили из-за снегопада.

    «Тоттенхэм» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью на своем поле в рамках АПЛ.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» находится на 12-й строчке после 13-ти сыгранных матчей. На данный момент в активе дебютанта АПЛ 16 очков.

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    • В прошлом туре команда Томаса Франка выиграла на своем поле у «Эвертона» (1:0), благодаря чему прервала серию из пяти матчей без побед.

    У «Брентфорда» был непростой отрезок, в течение которого он потерпел четыре поражения кряду и сыграл вничью с «Ньюкаслом».

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    Надо признать, что сейчас «Брентфорд» выглядит уже не так дерзко, как в самом начале сезона, когда ему удалось обыграть «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

    «Брентфорд» не смог забить только в одном из шести предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Брентфорда» — за 5.55.

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    «Тоттенхэм» по-прежнему не внушает доверия даже в таких матчах, против откровенных середняков. За прошедший месяц Конте пока так и не удалось существенно повлиять на игру команды.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.

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    «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» обыграть «Брентфорд»?
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