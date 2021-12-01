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    Сможет ли «Челси» разгромить «Уотфорд»?

    «Уотфорд» — «Челси». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Англии 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Челси»
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    «Челси» еще ни разу в текущем чемпионате Англии не проигрывал в гостях
    «Челси» сыграет на выезде против «Уотфорда» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Уотфорд» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Уотфорд — Челси

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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. В 13-ти матчах хозяева набрали 13 очков.

    «Уотфорд» провел несколько очень классных матчей с тех пор, как команду возглавил Клаудио Раньери. Например, в конце октября «Уотфорд» разгромил на выезде «Эвертон» (5:2).

    А не так давно «Уотфорд» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:1). После этой игры «МЮ» уволил Оле-Гуннара Сульшера.

    Но были и не очень приятные матчи. В минувшее воскресенье «Уотфорд» проиграл «Лестеру» со счетом 2:4. Кроме того, можно вспомнить поражения от «Саутгемптона» и «Арсенала».

    «Уотфорд» пропускал во всех домашних матчах текущего сезона.

    «Челси»

    «Челси» тем временем возглавляет турнирную таблицу. «Синие» опережают на одно очко «Манчестер Сити» и на два — «Ливерпуль».

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    • В предыдущем туре «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). И этот результат можно назвать обидным для команды Томаса Тухеля. Все-таки у «Челси» было заметное преимущество по игре с первой и до последней минуты.

    А еще на прошлой неделе «Челси» разгромил на своем поле «Ювентус» в матче Лиги чемпионов. «Старая синьора» пропустила на «Стэмфорд Бридж» четыре безответных мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Челси» еще ни разу в текущем чемпионате Англии не проигрывал в гостях и при этом пропустил лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Уотфорд» в этом матче можно поставить за 9.20, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Челси» — за 1.37.

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    Без шансов для «Уотфорд». Подобные команды в этом сезоне стали постоянными клиентами «Челси», который на данный момент можно смело назвать главным претендентом на титул.

    Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 2.12.

    Не факт, что будет разгром, но забить «Уотфорду» будет крайне сложно. Как ни странно, но главным козырем «Челси» является супер надежная оборона.

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    «Уотфорд» — «Челси»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Челси» разгромить «Уотфорд»?
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