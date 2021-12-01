«Челси» сыграет на выезде против «Уотфорда» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Уотфорд» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. В 13-ти матчах хозяева набрали 13 очков.

«Уотфорд» провел несколько очень классных матчей с тех пор, как команду возглавил Клаудио Раньери. Например, в конце октября «Уотфорд» разгромил на выезде «Эвертон» (5:2).

А не так давно «Уотфорд» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:1). После этой игры «МЮ» уволил Оле-Гуннара Сульшера.

Но были и не очень приятные матчи. В минувшее воскресенье «Уотфорд» проиграл «Лестеру» со счетом 2:4. Кроме того, можно вспомнить поражения от «Саутгемптона» и «Арсенала».

«Уотфорд» пропускал во всех домашних матчах текущего сезона.

«Челси»

«Челси» тем временем возглавляет турнирную таблицу. «Синие» опережают на одно очко «Манчестер Сити» и на два — «Ливерпуль».

В предыдущем туре «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). И этот результат можно назвать обидным для команды Томаса Тухеля. Все-таки у «Челси» было заметное преимущество по игре с первой и до последней минуты.

А еще на прошлой неделе «Челси» разгромил на своем поле «Ювентус» в матче Лиги чемпионов. «Старая синьора» пропустила на «Стэмфорд Бридж» четыре безответных мяча.

Все прогнозы на АПЛ

«Челси» еще ни разу в текущем чемпионате Англии не проигрывал в гостях и при этом пропустил лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На «Уотфорд» в этом матче можно поставить за 9.20, ничью букмекеры предлагают за 5.35, а победу «Челси» — за 1.37.

Без шансов для «Уотфорд». Подобные команды в этом сезоне стали постоянными клиентами «Челси», который на данный момент можно смело назвать главным претендентом на титул.

Ставка — победа «Челси» с сухим счетом за 2.12.

Не факт, что будет разгром, но забить «Уотфорду» будет крайне сложно. Как ни странно, но главным козырем «Челси» является супер надежная оборона.